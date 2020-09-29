港視擴展簡易版HKTVmall　門市設教學專員助長者學習網購

香港電視（1137）宣布旗下HKTVmall將進一步推展其簡易版應用程式，同時以O2O 門市配合提早營業時間及教學專員，鼓勵長者學習網購，以及減少於疫情期間頻繁出外購買日用品及提取重物。

HKTVmall簡易版介面清晰，配上特大圖片及字體，而且支援語音，讓長者可以用語音搜尋產品；加上該程式不設付款功能，用戶可透過連結 HKTVmall 主應用程式，由家人或可靠人士代為結帳。香港電視行政總裁（香港）周慧晶說，HKTVmall 簡易版設計上兼顧長者的需要，希望帶領長者融入社會新發展，未來，HKTVmall 將繼續推出不同的新計劃，照顧社會各階層的生活需要。

HKTVmall 簡易版為長者而設，擁有3大特色，讓長者跟上網購的潮流。

為長者提供150元購物優惠

此外，HKTVmall於「保就業」計劃津貼中撥出2,000萬元，透過HKTVmall 簡易版為長者提供150元的購物優惠，額滿即止。長者可在10月6日（下星期二）起，攜同長者咭及其智能電話，到 HKTVmall 的O2O門市拿取籌號，再於星期一至五上午10時30分至下午4時30分，由專人提供協助；成功下載並登入應用程式後，會取得三張50元的優惠券。

第一張可即時於門市內購買產品，而長者可把第二及第三張50元優惠券將於指定日期內，透過 HKTVmall 簡易版應用程式選購任何產品，並無最低消費門檻都會享有免運費安排。