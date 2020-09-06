疫巿網購大贏家│王維基1137香港電視HKTVmall首賺錢　3招轉虧為盈

新冠肺炎疫情下市民多留家中，減少外出消費令零售業大受打擊，熱愛購物的港人紛紛轉戰網購，令相關公司出現「疫市」增長。其中經營HKTVmall的香港電視（1137）成疫情下的大贏家，股價自今年初疫情爆發時約3.46元勁升約278%至9月4日13.08元，更創下開業5年以來首次成功轉虧為盈的佳績，集團預期截至2020年6月30日止6個月將會錄得不少於9,000萬元之未經審核股東應佔盈利，當中不包括「保就業」計劃及其他補助合共約1,630萬元補助。 港視指公司轉虧為盈主要有3大原因，包括期內收入急升逾倍、毛利率及混合佣金率錄上升，以及是配送成本下降。有股民認為疫情改變消費者的購物模式，港視值得長線持有，但亦有人唱反調，認為港視股價會隨疫情，投資前要先評估風險。

香港電視副主席王維基表示，未來會繼續向前發展，把HKTVmall變為香港人生活一部分，照顧港人衣食住行，並成為商業世界最好的合作伙伴。（資料圖片）

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香港電視表示，截至2020年5月31日止5個月的未經審核綜合管理賬目及董事會目前可得資料的初步評估，預期集團截至2020年6月30日止6個月將會錄得不少於9,000萬元之未經審核股東應佔盈利，不包括預期期內會錄得政府防疫抗疫基金「保就業」計劃及其他補助合共約1,630萬元的補助，而2019年同期之未經審核股東應佔虧損為1.554億元。



香港電視是不少網民的愛股，其股價今年表現絕對稱得上亮麗。從數據可見，港視股價於1月疫情尚未嚴重爆發時，高位為4.65元，至農曆新年後疫情首波爆發，大人小朋友也要多留家避疫，網購需求急升，令其股價急升至上半年最高位的7.3元。

港視（1137）2020年1至8月股價走勢：

之後香港疫情漸趨穩定，港視股價亦跟隨回落至約4.4元水平，不過政府宣布實施4人限聚後，股價一度反彈升穿5元再稍微回落。直至第3波疫情爆發，政府急於收緊限聚令應對，不少公司亦再次實施在家工作安排，令網購需求再次上升，帶動港視股價於1個月內急升3元至8.2元。

受到公司公布每日訂單總商品交易額按年增長174%至2000萬元的利好消息影響，港視股價於8月開始大幅上升，月中稍跌0.5元調整後，即繼續穩步上揚，加上暑假港人購物慾有增無減，以及港視公布首度轉虧為盈的消息，股價於8月底升幅凌厲，至8月31日已升穿10元，創下10.5的歷史性高位。

港視歷年中期業績數據（營業額及平均每日訂單量）：

港視表示，公司轉虧為盈主要有3大原因，一是期內收入為13.4億元，按年急升114.2%；二是毛利率及混合佣金率錄24.8%，去年同期為21.2%；三是配送成本佔GMV（Gross Merchandise Volume，網站成交金額）由去年的15.9%下降至11.4%。

從港視過去的中期業績數據可見，公司於去年未爆發新冠肺炎疫情時，首半年的總營業額約為6.2億元，平均每日訂單量為1.5萬張；至今年疫情爆發後，首半年總營業額已急升超過1倍至約13.4億元，平均每日訂單量則為2.98萬張，較2019年同期增長約1倍。

港視歷年中期業績數據（全面收益總額）：

至於全面收益總額方面，港視去年的中期業績雖然已比2018年同期佳，惟仍錄得1.3億虧損；不過，今年的中業期績卻出現9900萬元營利，是開業5年以來首次轉虧為盈。

從以上數據可見，港視可謂新冠肺炎疫情下受惠最大的公司之一，無論營業額或訂單數目均大幅增長，轉虧為盈的消息亦帶動股價上升，難怪不少股民都對1137充滿期望，認為股價可愈升愈有。不過，亦有網民認為疫情總會減退，港人始終喜歡到實體店購物，港視股價可能與疫情「同起同落」，現時已有很大升幅，是否值得買入要衡量當中風險。

本文使用的所有業績數據來自香港電視（1137）的歷年中期業績公布；股價數據則取自2020年1月1日至8月31日作分析。

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