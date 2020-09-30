9月中國製造業PMI為51.5%　綜合PMI為55.1%

中國國家統計局公佈9月份製造業採購經理指數（PMI）數據。

一、中國製造業採購經理指數運行情況

9月份，中國製造業PMI為51.5%，比上月上升0.5個百分點，表明製造業景氣有所回升。

從企業規模看，大型企業PMI為52.5%，比上月上升0.5個百分點；中型企業PMI為50.7%，比上月回落0.9個百分點；小型企業PMI為50.1%，比上月上升2.4個百分點。從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

二、中國非製造業採購經理指數運行情況

9月份，非製造業商務活動指數為55.9%，比上月上升0.7個百分點，自3月份以來持續位於臨界點以上。

分行業看，建築業商務活動指數為60.2%，與上月持平。服務業商務活動指數為55.2%，比上月上升0.9個百分點。從行業大類看，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、電信廣播電視衛星傳輸服務、租賃及商務服務等行業商務活動指數位於60.0%及以上，只有資本市場服務商務活動指數位於臨界點以下。

新訂單指數為54.0%，比上月上升1.7個百分點，表明非製造業市場需求加快恢復。分行業看，建築業新訂單指數為56.9%，比上月上升0.5個百分點；服務業新訂單指數為53.5%，比上月上升2.0個百分點。

三、中國綜合PMI產出指數運行情況

9月份，綜合PMI產出指數為55.1%，比上月上升0.6個百分點，表明中國企業生產經營活動有所加快。