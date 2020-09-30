渣打客戶沒指示下資金自動轉賬投注戶口　馬會：受影響客戶獲退款

渣打銀行客戶被自動轉賬到馬會投注戶口？據《蘋果日報》報道，有市民發現有多筆未經登入及核准下的離奇「自動轉賬」交易，由渣打轉賬至馬會投注戶口，更有網民指出，遭轉走金額達數十萬元。

報道引述有市民指出，在未有登入馬會賬戶及作出轉數指示，系統竟自行向渣打發出直接轉賬指示，調走金額為1.35萬元至馬會賬戶，惟其馬會戶口卻未有收到入賬資料及記錄。

另一名市民亦表示，昨日發現20條不明交易，每宗交易涉及金額為500或1,000元，涉及逾萬元；又指出曾被轉走的資金已全數存回渣打戶口。

馬會：渣打已向受影響客戶退款

馬會回覆《香港01》查詢時表示，由於渣打銀行系統問題 ，馬會得悉部分渣打銀行客戶於2020年9月30日零時15分至早上3時35分期間，在未經客戶指示情況下出現由銀行戶口轉賬至投注戶口的交易。馬會沒有指示渣打銀行進行相關轉賬交易，並已即時聯絡渣打銀行跟進事件。根據渣打銀行最新通知，他們已完成所有退款，將相關款項退回至受影響客戶的銀行戶口。

受影響客戶如有任何查詢，可致電渣打銀行客戶服務熱線2886-8866、2886-8877或2886-8888。

渣打：技術問題下有帳戶被重複扣帳

渣打銀行回覆《香港01》查詢時表示，由於技術問題，令少數開立了馬會帳戶之渣打客戶今晨誤被重複扣帳，該行會通知受影響之客戶，並正進行更正將誤扣款項回撥至受影響客戶之戶口，對客戶帶來不便，渣打銀行深表抱歉。