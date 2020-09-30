新創建全年純利跌逾9成　未計劃分拆富通

新創建（0659）公布截至今年6月底止全年業績，集團營業額259.2億元，按年跌3.4%；純利2.53億元，按年跌93.7%。末期股息每股派0.29元，連同中期股息每股派0.29元，全年總派息股0.58元。

新創建指，受去年社會運動、疫情及中美角力加劇影響，期內經營溢利為35.14億元，按年跌25%；核心業務收入佔經營溢利下跌10%，為31.457億元。

集團出售非核心資產套現約17億元。可動用資金總計約278億元，包括現金及銀行結存132億元及備用已承諾銀行信貸額約146億元，流動性充裕。淨負債比率穩定於31%，情況是良好。

加快富通與新創建融合

同時，新創建集團於去年11月完成收購富通保險，並在成功收購的8個月內為集團的應佔經營溢利貢獻7.5億元。被問到新收購的富通保險會否分拆上市。集團指，現時會集中做好自身的業務，加快富通保險融合新創建集團，表示日後若有分拆的打算，會再通知。

集團稱，交通流量及路費收入雖按年下跌22%及23%。但自2020年5月起恢復收取車輛通行費後，交通流量及路費收入已有明顯的回升。加上集團新收購的長瀏高速公路，道路組合於6月份的整體交通流量按年增長約3%，路費收入大致回復至2019年12月時的水平。

馬紹祥：期望疫情回穩可舉辦更多展覽

行政總裁馬紹祥指，受到新冠肺炎疫情的影響，集團期下的會展業務雖大受打擊，但隨著疫情有緩和的緩和跡象、10月及11月亦有不同類型的本地展覽舉行，期望日後疫情再回穩時，可增加更多本地及國際展覽。

執行董事何智恒指，過去集團不斷優化自身業務，達到可持續發展；強調日後會在現有的業務範疇內不斷尋找合適的新投資，為股東帶來收益。