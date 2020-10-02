特朗普確診拖累美股下滑　納指收市跌超過2%

美國總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人新型冠狀病毒（COVID-19）檢測結果呈陽性後，全球金融市場的平靜被打破，環球股市應聲下挫，油價急瀉。有華爾街分析師警吿，市場波動性料將加劇，風險資產可能會遭遇更深的拋售。

【04:40】航空股獲利好消息刺激向上

在個別股份表現方面，航空股普遍向好，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）呼籲航空公司延遲員工放無薪假的計劃，指華府即將向航空業界人士提供援助，刺激美國航空（American Airlines）及聯合航空（United Airlines）收復早段失地，收市分別升3.3%及2.4%。

【04:30】華爾街收市皆跌

美股三大指數收市都錄得跌幅，道指在中午過後在昨天收市價左右徘徊，但收市前跌幅略為擴大，收市報27682.81點，跌134.09點，跌幅0.48%；納指報11075.02點，跌251.49點，跌幅2.22%；標普500指數報3348.42點，跌32.38點，跌幅0.96%。

【03:30】歐洲股市個別發展

歐洲主要股市個別發展，英國富時指數收市報5902.10點，升0.39%；德國DAX指數報12688.20點，跌0.33%；法國CAC指數則微升0.02%，報4824.88點。

【00:25】道指接近收復失地

道指早段下挫超過300點，其後止跌回升，在中午時刻基本上收復失地，目前報27797.51點，跌19.39點或0.07%。不過納指及標普500指數仍然在低位徘徊，納指報11148.17點，跌178.34點或1.57%；標普500指數報3361.82點，跌18.98點或0.56%。

【21:32】道指低開逾300點

美股開盤下挫，道指早段挫1.15%或318點，報27498點；標指挫1.34%或45點，報3335點；納指挫1.75%或203點，報11380點。

Tesla瀉4.77%，每股報426.79美元。

外電報道，全球首席投資官辦公室Global CIO Office首席執行官Gary Dugan表示，特朗普確診「將在市場引發緊張情緒，我們可能會看到美國股市出現10%的回調，進而可能在年內剩餘時間拖累亞洲股市。」

【21:29】期油挫近5%

WTI原油期貨每桶報36.83美元，跌1.89美元或4.88%；倫敦布蘭特期油報38.88美元，跌2.05美元或5.01%。

【21:00】美9月非農職位數字遜預期

美國勞工部公布，9月份非農業職位增加66.1萬個，遜於市場預期，並連續3個月減少。該月失業率為7.9%，按月減0.5個百分點。

【18:40】期油瀉逾4%

油價跌勢加劇，紐約原油期貨每桶報37.12美元，跌1.6美元或4.13%；倫敦布蘭特期油報39.28美元，跌1.65美元或4.03%。

道期現挫420點或1.52%；納指挫245點或2.12%；標指挫54點或1.62%。

【17:40】VIX大漲

恐慌指數VIX大漲8.9%，報28.72點。

【16:21】美股期貨跌勢收窄

美三大股指期貨跌勢減輕，道期現挫346點或1.25%；納指挫208點或1.8%；標指挫43點或1.3%。

至於歐洲股市，也普遍下挫。其中，英國富時100指數報5849點，跌29點或0.5%；德國DAX指數報12643點，跌87點或0.69%；法國CAC 40指數報4795點，跌28點或0.6%。

【13:46】道指期貨挫逾500點

截至本港時間下午1時46分，美股三大股指期貨跌幅擴大，道指期貨挫522點或1.89%；納指挫250點或2.16%；標指挫61點或1.83%。

另外，美、布原油期貨挫逾2%。

至於日股，日經225指數跌近1%。

美國總統特朗普確診新冠肺炎，拖累美股指期貨短線下挫，三大股指期貨均跌逾1%。其中，道指期貨現挫逾400點，最新報27270點，瀉419點或1.51%。

特朗普於社交媒體上稱，他和妻子梅拉尼婭的新冠病毒檢測結果均呈陽性。