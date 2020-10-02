特朗普確診新冠肺炎登微博熱搜　中國網民：會不會是競選套路？

美國總統特朗普（Donald Trump）今日在Twitter證實，自己與第一夫人確診新冠肺炎，二人已開始進行隔離以及康復的過程。稍早前，特朗普的高級顧問希克斯（Hope Hicks）已確診患上新冠肺炎。
特朗普染疫消息引起國際社會關注。在中國，相關新聞迅速成登上新浪微博熱搜，成為中國網民熱議話題之一。適逢美國大選臨近，有不少網民質疑，特朗普可能是想拖延大選，「這次會不會是競選套路？」
特朗普在Twitter證實自己確診新冠肺炎：
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
中國網民熱議特朗普染疫，微博熱搜榜前10位中，有5條都與特朗普確診新聞相關。（微博圖片）
胡錫進：特朗普確診對其選情是負面因素
針對特朗普確診，《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文稱，「這個消息令人遺憾，它反映了美國新冠疫情的嚴重程度。」
胡錫進稱，特朗普一直試圖淡化疫情對美國的衝擊和影響，讓選民們忽視疫情的危害，他自己也長期拒絕戴口罩，防護不足。政治家這樣做在美國的體制下或許有某種無奈，但它帶給美國社會的負面影響是顯而易見的。現在特朗普總統本人和第一家庭也付出了代價，這肯定不能夠理解為總統與國民「同甘共苦」的表現。美國應該找到讓大家都更加安全的辦法。
胡錫進又認為，美國總統大選已經進入衝刺階段，這件事對特朗普的選情應該是一個負面因素。他希望特朗普和他的夫人能夠平安渡過這個難關。
胡錫進祝福特朗普平安渡過難關。（微博圖片）
在微博上，中國網民也非常關注特朗普確診對美國大選的影響。有人提出疑問，「如果特朗普感染了新冠，那麼拜登也危險了，兩人曾經近距離互動。假如二人都感染了，那麼美國總統大選會不會延期呢？」也有人表示，這是特朗普「自導自演推遲大選」，「只是為了推遲15日的二輪辯論，最終目的是推遲選舉。」
其他網民留言節選：
「挺平等的，總統也感染了。這也是他自己種下的惡果。」
「隔離完發現選舉結束了。」
「副總統恐成最大贏家。」
「康復了就是翻盤因素。」
「感覺他在騙人，沒過幾天說自己痊癒了。」