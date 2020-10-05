虛擬銀行｜ZA Bank將推Visa扣賬卡　最後6位數字可自訂

虛擬銀行ZA Bank宣布，即將推出本地首張自訂號碼Visa卡「ZA Card」，以扣賬卡的方式為用戶開啟個性化、流暢及安全的移動支付體驗。由即日起至2020年10月12日，現有ZA Bank用戶可優先預訂心儀ZA Card號碼，為銀行卡賦予獨一無二的意義。該行將分階段推出虛擬ZA Card和實體卡，細節適時公布。

ZA Card卡面上的最後6位數字可由用戶隨心選擇。ZA Bank將邀請Deliveroo等迎合用戶生活方式的品牌成為ZA Card特選商戶，讓用戶在消費時賺取回贈。用戶可透過該張扣賬卡消費，所有消費支出將直接從活期存款戶口扣除。

可於全球三百萬部櫃員機提款

用戶可憑實體卡免費在全港超過3,000部接受Visa的銀行自動櫃員機提款，並在全球近300萬部Visa自動櫃員機提取現金。實體卡上不會看到CVV驗證碼及有效期，亦不會有持卡人簽名的位置。一旦客戶遺失了實體卡，可立即透過手機應用程式内的「鎖卡」功能凍結賬號，減少資料外洩的風險。

網購體驗方面，該行推出全港首創ZA Verify驗證功能，讓用戶能透過ZA Bank手機應用程式認證網上交易。ZA Card亦支援 Apple Pay。