美國加大對採礦業支持為擺脱對華依賴

為了讓一些關鍵礦產在供應方面擺脱對中國的依賴，美國政府目前正在加大對西方國家採礦業的支持力度，有業內人士警吿稱，要想打破中國在礦產市場的主導地位可能會需要數年時間且無捷徑可走。

美國《華爾街日報》10月6日刊文稱，為了獲得對現代技術至關重要且供應方面目前由中國主導的礦產，美國和其他西方國家近年來對開採這些資源的項目進行了投資，但由於這些國家在開礦方面仍嚴重落後於中國，因此它們現在正在加快這一努力。

文章稱，美國政府認為35種礦產對經濟和國家安全至關重要，其中包括用於電池和電子產品的稀土元素、用於發光二極管和手機用半導體的鎵以及引發美國石油生產革命的水力壓裂技術重晶石等，截至目前有14種礦產沒有在美國國內生產。

位於美國加州的芒廷帕斯礦山是美國唯一的稀土礦，而負責開發該礦山的美國礦產商Molycorp此前被曝有中資背景。（Getty）

另一方面，受儲量豐富、法規相對寬鬆以及政府補貼等因素影響，中國在許多此類礦物上佔據了主導地位。

為了打破這種局面，美國政府自2017年起開始投資一些礦產項目並動用《國防生產法案》以加快本國採礦業的開發，具體措施可能包括要求評估美國在關鍵礦產方面對中國的依賴程度、提供撥款和貸款啟動相關礦產的生產，與加工以及對從中國進口的商品加徵關税或設置配額等。

採礦商和分析人士對這一舉措表示歡迎，但他們同時警吿稱，建一座礦大約需要10年時間，此外西方國家還需要獲得資源加工方面的技術，旨在資源加工為可用於最終產品的材料。

總部位於愛爾蘭的電池金屬礦商TechMet此前曾獲美國國際發展金融公司近2,500美元的投資，以發展其鎳鈷等電池金屬的生產與回收項目。對此該公司首席執行官布萊恩·梅內爾（Brian Menell）表示，要撼動中國在稀土市場的壓倒性主導地位，需要多年的時間且沒有捷徑可走。

諮詢公司Rittenhouse International Resources LLC的創始人大衛·亨德森（David Henderson）表示，美國目前缺乏採礦行業的專業技術，需要與澳洲和加拿大合作才能追趕得上。

此外還有分析人士指出，即使美國能夠開採相關礦產，但中國在整個供應鏈中仍佔據主導地位，原因是中資企業有能力完成礦產在開採、提煉以及後續加工中的每一步，而國外只有一家企業能夠像中企這樣做，即總部位於加拿大工業材料供應商Neo Performance Materials ULC，但未來美國關鍵礦產行業可能會因為美國政府的行政令走強，一些公司的股價也會因此上漲。