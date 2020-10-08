少林寺不敵新冠肺炎　項目公司轉盈為虧　港中旅擬出售股權

天下武功出少林。少林寺既是中國武術發祥地，亦是其中一個中國著名旅遊景區。不過受到新冠肺炎疫情影響，持有該項目51%股權的香港中旅（0308），計劃透過北京產權交易所，以招拍掛方式將相關股權及欠結公司的貸款出售。

港中旅指出，嵩山項目包括古代寺廟﹑名勝古跡﹑地質公園﹑古代書院及瀑布等。

少林寺公司上半年轉盈為虧

公司指出，受到新冠肺炎影響，港中旅（登封）嵩山少林文化旅遊文化公司恢復相對較慢，今年上半年收入按年大跌，轉盈為虧。若出售最終落實，有利優化屬下自然人文景區目的地資產組合，提升資產周轉率及提高現金回流，進一步提高公司可持續發展水準。

港中旅又指出，擬利用潛在出售事項獲得的淨款項，為一般營運資金用途，或用於可為股東提供更佳回報之旅遊目的地投資。

翻查港中旅中期業績指出，包括少林旅遊文化項目的自然人文景區目的地業務，上半年收入減少79%至5,200萬元，應佔虧損3,400萬元，去年同期則錄1,200萬元應佔利潤。

聞名天下的少林寺，曾傳出計劃上市。登封市政府曾透露少林寺將逐漸過渡到公司化運營，未來于排除上市，並於2009年底與港中旅成立合資公司，雙方合作40年。其後雙方均指出，少林寺不會上市，惟不排除新公司上市。