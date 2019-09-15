【邵氏經典】少林寺搭棚大師：三十六房姊妹作　以棚架打敗眾高手

港產武打電影的經典橋段之一，就是利用各種日常工具，進行武術訓練。通常練習的人都察覺不到當中意義，直到跟人衝突時，才發現自己已經功夫大成。而今天要介紹的電影，便正正是將這種「套路」發揮得臨漓盡致的《少林寺三十六房》姊妹作——《少林寺搭棚大師》。

▍由搭棚師傅變成少林大師

《少林寺搭棚大師》（Return to the 36th Chamber），1980年由邵氏公司發行。故事承襲《少林寺三十六房》的背景，其時開創了「三十六房」的三德大師（京柱 飾），已經成為名滿天下的武學宗師。許多人都慕名去到少林三十六房，拜為俗家弟子。不過，今次的主角卻不是三德大師，而是染坊工人周仁杰（劉家輝 飾）。



周仁杰的老闆為了壓榨工人，聘請了合稱「滿清十棍」（王龍威 飾演 頭目）的十個武林高手，到工場監督一眾員工。他更扣除了工人的兩成薪金，以此支付「滿清十棍」的日常開銷。工人周十生為了反抗（華倫 飾），找來了他那擅長假冒身份的弟弟周仁杰，模仿成三德大師恫嚇「滿清十棍」。



周仁杰的裝扮成功了一回，但很快就被老闆拆穿，還連同一眾工人遭到了毒打。周仁杰遂前往少林寺，打算憑藉小聰明混入三十六房，好拜入三德大師門下。然而，他的計策完全暪不過三德，但三德也看中了他的學武天賦，於是安排他負責三十六房的搭棚工作。



三年過去，周仁杰不僅搭出了竹棚，還在趁著在高空工作的機會，觀摩三十六房的各種訓練，無意中練成了上乘武技。三德大師見時機成熟，就將他驅逐下山。一眾工友滿心歡喜迎接他回來，卻周仁杰卻沒有意識自己已成高手，連番表示他在少林裡學不到任何本事。



結果周仁杰終於再度跟「滿清十棍」碰上，並以「搭棚式」的少林武藝，將他們以及染坊老闆全數擊敗。周仁杰也被工友封為「少林寺搭棚大師」！

《少林寺搭棚大師》再度由劉家輝師傅擔綱主演，不過今次他不是飾演三德大師，而是染坊工人周仁杰。（圖片擷取自http://bit.ly/2mhv2bA）

▍日常之中見功夫

雖然《少林寺搭棚大師》與《少林寺三十六房》同處一個世界觀，但除了三德大師一角之外，兩者其實沒有太大關係。而當初飾演三德的劉家輝，也在此片中「降格」為染坊工人周仁杰。所以嚴格來講，《少林寺搭棚大師》並不是《少林寺三十六房》的續作，而是其姊妹作。



從劇情上講，對比起《少林寺三十六房》裡的沉重調子，《少林寺搭棚大師》採取了一種較為「日常」的格局。於是乎片中的主要矛盾，就由「國仇家恨」轉化成「勞資糾紛」。主角學武的動機也從培養反清義士，變為替工友出頭（惟一不變是滿漢之間的對立情緒）。而這種「日常」的描繪手法，亦延伸去到各個動作場面，這就是「搭棚」的內涵。



按照常理，練武必須要有一個專門的訓練場所，並由專業的導師全程監督。但港產武打片卻往往「反其道而行」，它強調武術鍛煉可以取材自日常生活，只要有悟性和恆心，就自然可以練成上乘武術。這樣一方面可以突顯主角的刻苦，同時亦能彰顯出中國武術的廣博精深、大道至簡。而這正是《少林寺搭棚大師》的主題之一。



當周仁杰被指排派去搭棚之後，他就地取材利用搭棚的工具，模仿起師兄弟們練功。例如他以紮棚的索帶，當成藤圈鍛煉手勁和腳法，又以竹棚訓練平衡力，並將之紮成木人樁般練習。經過三德大師一輪考核，最終證明了他比正規入門的弟子更加厲害，可以下山去了。

周仁杰在三德（華倫 飾）的安排下，成為了三十六房的搭棚師傅，最終不自覺地成為了武林高手。（圖片擷取自http://bit.ly/2lNoGjT）

而最終決戰的一幕，就更具「日常」的味道。蓋因「滿清十棍」所採用的兵器，就是廣東地區常見的板櫈。板櫈材質堅硬，櫈腳能夠拆疊，再加之現實中確實存在與板櫈相關的套路口訣（註一），故此板櫈經常成為港產武打片的兵器。而周仁杰為了對抗板櫈，便將「滿清十棍」引到自己的「福地」竹棚，以竹棚施展自己的拿手武技，再以竹棚的木屑殺敗「滿清十棍」，可謂是一場「日用品」的大對決：

雖然《少林寺搭棚大師》的佈局，始終離不開「少林英雄」對戰「滿清走狗」的典型邵氏套路，而其知名度亦不如《少林寺三十六房》般高。但換個角度來看，本片其實是用了「小人物」的日常生活，去為傳統的英雄故事注入新能量。而片中的竹棚大戰，也極盡港產片之能事。各位如果看膩了格局宏大的敍事結構，本片或許是個嶄新的體驗。

註1：有關板櫈拳的資料其實一直欠缺，及至民國年間，南京中央國術館教官——陸林，才首次披露「板櫈拳」的歌訣，其中寫道：「板凳勇猛勢無比，兵器叢中敢稱雄，軟硬傢伙均不懼，就怕遭遇濕布龍」。而濕布龍即是布棍。