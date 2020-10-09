人民幣急升　在岸價升逾900點子穿6.72水平　創去年4月以來新高

四季度人民幣匯率走勢仍面臨諸多變數，美國大選、特朗普病情，以及中美貿易關係走向都將影響匯市。

人民幣中間價今日（9日）報6.7796，上調305點，上一交易日中間價報6.8101，之後更一次過追急回休市期間離岸價CNH的升幅，今早最多急升逾900點子或1.3%，為去年12月以來最大升幅，高見6.7188，創去年4月以來最高水平，最新報6.7252，單日升幅仍達800點子以上。

另外離岸人民幣兑美元一度升穿6.7水平，同創去年4月以来新高。

據《第一財經》報道，人民幣在今年第三季度走出了十年來最強的單季走勢，兑美元大漲4%。而在10月中國國慶長假期間，儘管全球市場波動，但離岸人民幣兑美元仍大漲500點，截至昨日午間，離岸人民幣兑美元報6.7344，日內維持升勢。經濟基本面、利差優勢一直在支撐人民幣走強。

中國經濟穩步復甦支撐人民幣匯率走強。（路透社）

《新華社》引述分析人士表示，美元走弱、中國國內基本面相對強勁是人民幣升值主因。不過，受美國大選效應、季節性因素等影響，美元或於今季度內轉強，屆時人民幣匯率或受壓。興業研究宏觀團隊預計，四季度美國大選效應或支撐美元指數上行到96至97水平，直至年末再現季節性走弱。