投資FAANG最大風險？　美科技巨頭被指控壟斷　或面臨業務拆分

美國發布的一份450頁報吿提出了一些有關未來反壟斷法和具體實踐的建議，這些建議如果最終被採納，將會對蘋果公司產生影響。

綜合媒體10月9日報道，美國眾議院司法反壟斷小組委員會10月6日發布了一份450頁的報吿，結論認為美國最大的科技公司們利用它們的主導地位壓制競爭、扼殺創新，國會應該考慮迫使科技巨頭將它們佔據主導地位的在線平台與其他業務部門分開。

部分美國媒體分析，如果這份報吿的建議能夠得到順利實施，很可能意味著——亞馬遜將無法在其平台上出售自營商品；蘋果在Apple Store中也無法向用戶出售自己研發的APP；谷歌則不能同時擁有全世界最大搜尋引擎和最大的視頻網站YouTube。

反壟斷小組的報吿認為，谷歌通過未經許可從協力廠商獲取資訊來改善搜索結果，從而維持其搜索壟斷地位。（路透社）

美國科技媒體MacRumors報道，蘋果公司在一份聲明中表示強烈不同意該報吿中有關蘋果的結論，並計劃在將來進行更深入的反駁。

具體來看，反壟斷小組委員會認定，蘋果公司在iOS設備上的軟件應用分發方面具有壟斷地位，其對iOS的控制權「使其對iOS設備上的軟件分發具有把關權」。利用其作為操作系統提供商的角色，蘋果禁止App Store的替代品，並對某些類別的應用收取費用和傭金以接觸客戶。對於試圖規避其收費的行為，它的回應是將其從App Store中移除。由於這一政策，開發者除了按照蘋果的規則進行開發之外，沒有其他選擇來接觸贏得iOS設備的客戶。iOS設備的所有者沒有其他手段在手機上安裝應用。

據美國媒體報道，數據調查公司安億致用的一項分析稱，蘋果應用商店超過六成的搜索結果中，蘋果自家的應用都排名第一，這可能侵害了協力廠商應用程式的商業機會。