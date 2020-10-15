深圳將取代香港？　黃元山：與其擔心　不如先令市民安居樂業

深港交流合作不是什麼新名詞，深圳特區成立初期，很多方面都是學習模仿香港發展；近年兩地係科研、金融，以及專業服務等不同範疇都加強合作。過去幾十年兩地互補發展，不過日前一份針對深圳未來發展的實施方案，重點提到要發展金融、放寬市場准入，國家主席習近平，亦親自出席深圳經濟特區建立40周年慶典，強調要增強深圳在大灣區中的核心引擎功能。

一系列措施似乎都是針對住香港的「強項」去推動，兩地關係一下子由「互補」跳到去「競爭」。香港面對深圳這個新的對手，應該如何「自救」，會否就此沉淪？今日（15日）《香港01》財經節目「財經加零一」請到團結香港基金副總幹事黃元山，為大家拆局。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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近年有不少人都擔心，香港的地位或被深圳及上海等地取代。黃元山於節目中表示，香港與其擔心，反而應先做好自己，如如何改善市民居住環境，提升競爭力，增加打工仔收入等，令生活改善。

他亦於節目中分析，今次國家主席習近平於深圳的講話，如何影響香港及深圳的未來發展路向。↓↓↓點擊睇片↓↓↓