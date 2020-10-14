財經加零一．足本｜習近平籲港青增祖國向心力　黃國健：訊息明確

國家主席習近平今天（14日）出席深圳經濟特區成立40周年慶祝大會，發表重要講話，提到要抓著粵港澳大灣區的重要機遇亦要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。 行政會議成員、工聯會立法會議員黃國健接受《香港01》節目《財經加零一》訪問時表示，促進中港融合、支持港青回內地發展等一直也是國家國策，認為習近平在重要講話中再次點出有關要點，令有關訊息更清晰、更明確，估計日後或將有更多內地行業，對香港的年青人開放。

黃國健（盧翊銘攝／資料圖片）

黃國健：很多港青對國家缺乏了解

黃國健認為，習近平對港訊息明確、清楚，指香港經濟結構不利於年青人上流，製造業和創新科技的發展並非十分蓬勃，故需要利用大灣區作為平台，予香港青年人更多出路，「以往也是這樣說，但今次由習近平主席說出來，可能是一個更明確的訊息，日後或有很多內地行業，會向香港年青人開放，促進兩地融合。」

對於習近平希望港青增加對國家的向心力，黃國健認為，很多香港年青人對國家缺乏了解，尤其是對國家近二十多年的發展缺乏了解，對國家的印象或仍停留在二、三十年前，認為若年青人有更多機會回內地創業和就業，見識國家的發展，相信對於香港年青人建立國家觀念和增強向心力，將有很大幫助。

特首林鄭月娥兩日前突然宣布押後宣讀《施政報告》；身為行會成員，黃國健也坦言消息來得太突然和太快，「可能習主席南下深圳前，才通知特區政府有一些惠港政策，或送一些禮物給香港，作為特首，可以這些都是一直爭取但仍未落實，既然現在有機會，就要將這些政策放入新一年的《施政報告》，第二就是剛才所講的，這些禮物需以香港本身的政策作配合。」