Uniqlo母企｜迅銷全年少賺44%　冀現財年收益達2.2萬億日圓

經營Uniqlo及GU品牌的迅銷（6288）公布截至今年8月底止全年業績，期內母公司擁有人應佔溢利為903億日圓，按年跌44%；末期息240日圓，全年派息480日圓。

迅銷指出，期內綜合收益2.009萬億日圓，按年跌12.3%，綜合經營溢利為1,493億日圓，按年跌42%。公司解釋與財政年度下半年受到新冠肺炎疫情影響，各市場門店在數個月內紛紛暫時停業，同時顧客減少外出亦導致客流量下降。

公司亦指出，受到業績惡化導致230億日圓門店等減值；整個財年稅前溢利大減39.4%至1,528億日圓。

海外Uniqlo業務經營溢利跌逾6成

公司指出，期內日本Uniqlo收益為8,068億日圓，按年跌7.6%；經營溢利為1,046億日圓，按年增長2.2%，可是同店銷售卻按年下跌6.8%，不過單計第4財季同店銷售卻上升20.2%。全年網絡商店銷售增長29.3%，佔收益比率為13.3%。

海外Uniqlo方面，期內累計收益為8,439億日圓，按年跌17.7%，經營溢利為502億日圓，按年跌63.8%；又指出在大中華地區錄收益4,559億日圓，按年跌9.3%，經營溢利減少656億日圓至26.3%。

GU業務方面，收益按年增長3.1%至2,460億日圓，經營溢利為218億日圓，按年跌22.5%。公司又指出，全球品牌事業收益按年跌26.9%至1,096億日圓，及127億日圓經營虧損。

料現財年收益達2.2萬億日圓

展望未來，迅銷預期在截至明年8月底止的財政年度，全年收益為2.2萬億日圓，按年升9.5%，綜合事業溢利為2,650億日圓，升55.9%；綜合經營溢利為2,450億日圓，升幅為64%，母公司所有人應佔溢利為1,650億日圓，按年升82.6%。公司預該財年全年派息480日圓，包括240日圓中期息，及240日圓末期息。