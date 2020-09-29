Uniqlo舉行初秋購物祭，由9月30起至10月8日推出9日限定減價優惠！減價產品包括多款人氣彈性牛仔褲、法蘭絨格紋恤衫和內衣等，減價幅度達$100，最平$129便能入手！大家不妨趁未來幾天連假到場掃貨，為轉季添置新衣物！

減價是秋季入貨好時機！（01圖片）

是次減價產品大多集中秋冬季衣物，當中以牛仔褲款減價幅度最大、達6折折扣。雖然是減價發售，但其中有不少均是2020的秋冬季新款，例如男女裝法蘭絨格紋恤衫，具備多個款式選擇，秋冬季不論單穿還是內搭T恤同樣適合，更可作情侶裝！

減價由9月30起至10月8日起在各大門市及官方網上商店限時發售，不妨先看看有甚麼心頭好，準備幾天連假去掃貨！👇👇👇點圖看共15款減價產品👇👇👇

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少女們至愛的Pandora終於減價了！Pandora近日推出門市及官網限時優惠，折扣最高達55折，減價產品包括各式手鏈、串飾、頸鏈、戒指及耳環等，當中耳環最抵買，部分貨品折後只需$82，不過門市及官網減價期限不同，入貨前最好睇清楚價錢。

各單件手鏈、串飾、頸鏈、戒指及耳環亦有減價！如果預算不多不妨選購耳環，原價最低$149，折扣後只需$82！👇👇👇 按圖看精選減價款式👇👇👇

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