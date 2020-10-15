戶戶送夥7-Eleven及Marks & Spencer推雜貨送遞服務

外賣平台戶戶送宣布，與7-Eleven便利店及英國零售商Marks & Spencer合作，推出雜貨送遞服務，最快只需30分鐘即可送到顧客手上。戶戶送將與該兩間公司合作提供超過1,000種雜貨及食品，包括：水果、蔬菜、肉類、海鮮、雞蛋、牛奶、奶製品、零食、酒類及非酒類飲品等。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，全球疫情令外送服務更見重要，對外賣食品以外的速遞服務需求應運而生，平台希望為港人送上各類型產品，適應消費者需求的轉變。未來數月，戶戶送期待能與更多雜貨商戶合作，一起為消費者提供多元化產品，使網購更加輕鬆方便。

7-Eleven在香港各區超過970多間分店，在戶戶送的協助下，7-Eleven的外送產品包括各種微波爐熱食、蛋糕、薯片等即食產品和零食等。

7-Eleven香港及澳門常務董事總經理劉家昌說，由於使用送貨服務已是現今許多人的生活新常態，我們期望透過與戶戶送擴大新顧客層，同時將7-Eleven的便利性提升至另一個層次，使顧客能隨時隨地享用我們的產品。

為慶祝雜貨送遞服務全新登場，戶戶送新顧客凡訂購7-Eleven貨品滿100元，輸入優惠碼即可獲贈價值20元7-Eleven現金券，最多可使用三次，優惠碼可於指定7-Eleven門店獲取。

事實上，外賣平台foodpanda早在去年11月已經推出了網購平台pandamart，售賣日常雜貨及提供送貨服務。