財庫局許正宇﹕政府將向立法會提出企業拯救方案

立法會已於上周三（14日）復會，並進行選舉各小組委員會主席及副主席進程。財經事務及庫務局局長許正宇於網誌內指出，會就金融發展範疇上向立法會提交多條法案；會集中精力為香港經濟發展注入新動力，為受困企業提供拯救機制的同時，亦為金融市場發展空間提供政策支支持。

他指出希望相關法案達到3大目標，分別為設立法定企業拯救程序，加強市場抗疫復元能力﹑提供有針對性的稅務寬免，拓展資產管理業務，以及加快金融科技發展進程。

就設立法定企立業控救程序，許正宇指出目前香港並無法定企業拯救程序，若公司陷入財政困難，很多時間只能清盤結業，對公司的持份者如股東﹑僱員及債權人而言，未必是最好結局。他指出拯救程序為財困的企業帶來喘息機會，讓專業人士有空間作出診斷及制定治療方案，給企業一個復元並至重生機會。

許正宇又指出，希望通過有針對性的稅務寬免，拓展香港的資產管理業務，又指出在7月時提出為香港引入新的基金結構，容許私募基金以有限責任合夥制度在香港落戶，最終自條例從今8月31日實施以來，反應非常正面。他表示政府計劃為在港營運的的私募基金所分發的附帶權益，即基金經理根據表現而獲發放的績效分紅提供稅務寬免，吸引更多私募基金在港營運，並帶動對本地不同相關專業服務的需求。

許正宇在網誌內亦有提及，推動證券市場無紙化及建立積金易平台。有關證券市場無紙化方面，新制度會分階段實施，會先從在香港註冊成立的上市公司股份及首次公開招股入手，以通過科技提升市場營運效率，及兼顧作出改變的實際時間及準備工夫。他亦指出設立積金易平台的法例修訂，為另一項市場基建及金融科技工作；推出平台為強積金一次重大改革，將以往分散於各受託人的行政平台，以一個創新金融科技項目整合統一。長遠而言，集中強積金行政管理系統可為未來「全自由行」等改革措施舖路。