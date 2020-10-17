財庫局許正宇：不能再全民派錢　料破產數字續升擬推企業拯救程序

政府推出多項防疫抗疫措施，預計本年度預算赤字達到2,900億元，財政儲備降至8,000多億元。財經事務及庫務局局長許正宇今早（17日）出席港台節目《星期六問責》時，被問到政府會否再向市民派錢，許指出，按目前政府財政狀況，相信不能再全民派錢，向市民提供援助時亦需要量入為出。他又透露，政府有意推出「企業拯救程序」，幫助有前景企業「重生」。

財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

暫不再推空置稅 料破產數字續升

許正宇表示，政府考慮暫不再推空置稅，至於政府收入會減少幾多，難以有確切數字，形容會是動態。他重申，當局相關決定是以香港整體角度為考慮。

至於本港9月發出破產令及清盤令，創約4年新高。破產管理署９月發出了778宗破產令，較８月上升約一半；強制清盤令則為44宗，按月急升83%。許正宇表示，數字反映本港宏觀經濟情況不理想，預計破產數字持續上升。

有意推「企業拯救程序」

許正宇透露，政府有意推出「企業拯救程序」，債權人如銀行不反對，可以委派專業人士在45日找出拯救方案，幫助一些有前景的企業「重生」，政府將就計劃諮詢市場人士。

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