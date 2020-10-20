蘋果小米OPPO等增產　圖瓜分華為手機份額

由於美國對華為的半導體出口實施管制，2020年產量預計將比去年減少20%。在智能手機市場，華為似乎開始失去優勢。因此，中國小米等競爭對手將生產計劃增加10%至50%以上，尋求奪取華為的份額。

據美國IDC統計顯示，由於新冠肺炎疫情的影響，2020年智能手機供貨量預計減少10%，降至12億部。雖然連續四年減少，但押注華為的減產，提出樂觀生產計劃的廠商開始增加。

日媒報道，美國蘋果最近向供應商提出計劃，表示將2020年iPhone產量定為比當初計劃增加10%的2.2億部左右。多家供應商也表示，智能手機份額排在第4位的小米和居第5位的歐珀（OPPO）也提出2021年將計畫增長逾5成的約2億部的生產目標。

美國禁芯令，對華為手機業務影響較大。（視覺中國）

形成對照的是，華為2020年的生產計劃似乎僅為比2019年減少20%的1.9億部左右。在9月15日的制裁啟動之前，為了避免生產受到影響，一直增加智能手機零部件的庫存，但存在極限。零部件庫存被認為可用6個月左右，到2021年1至3月以後預計進一步減產。

世界最大半導體代工企業台積電的首席CEO魏哲家在15日的財報發佈會上表示，來自華為的營業收入在10到12月將完全消失。

TDK表示，各企業的訂貨量合計預計超過華為的採購量，有觀點認為「訂單似乎過多」。亦有日本顯示器公司（Japan Display Inc.）的負責人認為，訂單湧入遠超工廠負荷。

據Counterpoint日前發佈的研究，今年8月的全球手機銷量，三星以市佔22%居首，華為市佔率跌至16%，較4月急跌5個百分點。小米則由4月的8%急增至8月的11%排行第四，僅次第三的蘋果。報告預期，小米與OPPO的市佔可望持續上升，搶佔華為在歐洲等市場現有的份額。