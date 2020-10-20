立橋人壽推出3項人壽保障及儲蓄計劃，包括「喜盈於『息』五年儲蓄保障計劃2（港元）」、「『存』為未來（優越）延期年金計劃」及「享裕一生壽險計劃」。

立橋人壽指，7月推出的「喜盈於『息』五年儲蓄保障計劃2（美元）」投保反應熱烈，現新增港元保單貨幣選項，保單期為5年，投保人只需繳付兩年保費，期滿可獲保證現金價值。以兩年保費繳付計算，每年保證回報率為2.8%（港元保單）及3.27%（美元保單），客戶亦可選擇一筆過預繳保費獲取更佳回報。

可扣稅「『存』為未來（優越）延期年金計劃」方面，投保年齡擴闊至35歲至60歲。提供105%身故賠償，年繳保費由4,900美元起。假設客戶於35歲投保，只需繳付5年保費，於50歲開始起便可獲享20年每月保證固定年金收入，保證每年回報為3.15%。

「享裕一生壽險計劃」除了提供終身人壽保障外，同時提供保證現金價值、非保證歸原紅利及終期紅利，長期保證每年回報率高達2%，如連同非保證歸原紅利及終期紅利，預期每年回報率為5.1%。特設終期紅利鎖定及靈活提取現金價值選項，客戶可選擇於第15個保單週年日及/或其後的保單週年日，將部分終期紅利的現金價值轉為紅利，以積存生息，及可於指定保單週年日起選擇靈活提取保單現金價值，切合個人財務需要。