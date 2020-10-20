中銀香港與光大環境簽20億元綠色貸款　年期5年

中銀香港（2388）與光大環境簽署一筆20億元五年期綠色貸款，有關貸款將用於光大環境旗下環保能源板塊相關業務。

中銀香港積極推進可持續發展工作，將環境、社會及治理（ESG）三大要素與集團 的整體發展戰略規劃相互結合，制訂綠色及可持續金融方案，包括為企業發行及投資綠 色債劵、安排綠色貸款、提供綠色顧問及完成綠色認證等服務，滿足客戶多元化的需求。

中銀香港是次為光大環境提供綠色貸款，支持其拓展環保能源業務，共同推動可持 續發展。憑藉成熟和全面的金融產品和服務優勢，中銀香港將積極配合國家政策，打造綠色金融的融資平台，為香港成為「大灣區綠色金融中心」作出貢獻。

光大環境作為中國最大環境企業、全球最大垃圾發電投資運營商，一貫堅守「創造更好投資價值，承擔更多社會責任」的企業追求，致力提供優質的環境服務。截至2020年 9月，光大環境共落實逾430個項目、累計總投資超過1,300億元人民幣，連續四年獲納入 道瓊斯可持續發展指數，並連續七年獲納入恒生可持續發展企業指數。該筆綠色貸款將助力光大環境繼續紮實開展生態環境保護業 務，推動經濟、環境和社會效益的同步提升和可持續發展。