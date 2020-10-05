iBond 2020｜中銀香港周國昌：料今批認購反應較過往6批熱烈

第7批通脹掛鈎債券（iBond）詳情出爐，設有2%「保底」息率，較過往6批iBond的1%「保底」息率為高。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，相信今批iBond的認購人數、金額，都會比過去6批為多，以往政府推出6批iBond，透過該行認購的客戶，持iBond直至到期日的比率有八成，有信心今次亦能維持相應比率。

周國昌指，目前市場資金充裕下，銀行不會推出高息儲蓄產品，港元銀行同業拆息（HIBOR）亦維持低水平，今批iBond設最低保證息率2%，相對傳統銀行、虛擬銀行儲蓄產品而言，具有競爭力，而隨着政府早前推出6批iBond，認受性愈來愈高，政府信貸評級亦佳，相信會吸納到過往未曾認購iBond的新客。

黃子卓指，新一批iBond所提供的2%定息相當吸引，預計錄得理想的認購額。（余俊亮攝）

滙豐環球資本市場常務總監兼大中華區固定收益交易部主管黃子卓表示，在持續低息的環境下，新一批iBond所提供的2%定息相當吸引，預計會受零售投資者歡迎，錄得理想的認購額，由於息率吸引，估計iBond上市後的二手市場的交易亦會相對活躍，進一步提高市場對二手債市的認知，推動香港零售債券市場的發展。