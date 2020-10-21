國泰裁員｜賀以禮：已盡力減低裁員數目　補償「盡量慷慨」

國泰航空（0293）今早宣布裁減8,500個職位，佔集團總人手24%，其中5,300人為駐港員工。公司管理層會在在網上舉行記者會，講解今次裁員計劃外，亦談及有關公司未來發展。

主席賀以禮稱，今年是對國泰及航空業最具挑戰性的一年，客運收入降至危機前的2、3%，在流動性危機下，今年中引入390億元資本重組計劃，以避免倒閉，但要全面重組，才可保護國泰。

他認為裁員是令人心痛的決定，對此感到遺憾，集團已盡可能減低要削減職位數目，賠償安排遠優於法定安排，期望業績好轉時可重新聘請員工。

告別港龍品牌 由國泰、快運接替

賀以禮指，國泰港龍目前的航權、航線將會由國泰或快運填補，他認為國泰這個國際優質品牌，加上快運這個低成本品牌，可以重組合併資源。他又指，集中精力資源在一個品牌，對成本減省非常重要。

行政總裁鄧健榮亦認為，終止營運港龍品牌將有助提升成本效益，相信日後不會以港龍的品牌復飛，國泰及快運將會申請港龍「飛開」的地方，相信可以繼續保持香港航空樞紐的地位。

賀以禮及鄧健榮透過視像通話會見傳媒。

裁員補償盡量慷慨 未回應是否有下一輪裁員方案

賀以禮稱，未來新的服務合約將削減人工及津貼，令公司、員工、客戶有一致利益，而高層今﹑明兩年減薪，以保留更多現金。

鄧健榮又提到，是次的裁員安排已經保證盡量慷慨，不會作強積金對沖，相對於法例要求、以前重組方案更加慷慨。另外，是次受影響的員工仍然享有國泰的旅遊優惠，公司亦會在員工離職6個月內，提供援助計劃輔導。

受影響員工今日未來數天至數周將收到通知，而大部分將會於日內知道。不過，集團並未有對是否有下一輪裁員行動作出任何回應。

現金流穩健未接獲收購要約

賀以禮稱，現時資產負債表強，借貸率低，由於6月已經進行資本重組安排，故此目前沒有籌資需要，而且今日宣布的3個措施亦把現金消耗減低。

他表示感謝股東支持，沒有考慮持股的任何改變，而公司過去一段時間並沒有接獲收購合併的要約。