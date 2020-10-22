線上支付巨頭PayPal　將推出加密貨幣交易和支付服務

線上第三方支付服務商PayPal Holdings Inc.（PYPL）宣佈進軍數字加密貨幣市場。從2021年起公司客戶將可以使用加密貨幣進行購物。

據內媒報道，PayPal 周三表示，由於各國央行和消費者在新冠肺炎疫情下對數字貨幣的興趣日益濃厚，公司開始推出這項服務。用戶將能夠通過其PayPal賬戶購買、持有和出售加密貨幣，並可在全球2,600萬家商戶購物。該公司表示，其數字錢包初期將允許比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、Bitcoin Cash（BCH）和萊特幣（LTC）的交易。

PayPal的相關支付將通過法定貨幣進行結算，公司客戶支付加密貨幣，商家收到法定貨幣，PayPal將負責轉換過程。

PayPal入局加密貨幣領域。（視覺中國）

受此消息刺激，PayPal於昨夜收市報213.07美元，上漲逾5.5%。比特幣價格同時走高，價格自2020年8月以來首次突破12,000美元大關。其他受益數字貨幣漲跌不一。

作為全球最大支付服務提供商之一，PayPal在2020年第二季度擁有3.46億個活躍帳戶，季度處理的交易額為2,220億美元。

除了用加密貨幣進行貨幣支付外，PayPal用戶還能通過公司APP直接購買加密貨幣。PayPal將擁有一個加密貨幣錢包，方便公司客戶購買、銷售和持有加密貨幣。