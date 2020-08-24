今年上半年加密貨幣騙案增11倍　15歲少年誤信投資廣告失7.5萬元

近年投資騙案有上升趨勢，騙徒會於網上以「名人發達秘密」廣告招徠，吹噓投資加密貨幣賺大錢，警方今年首6個月就錄得58宗加密貨幣騙案，較去年同期急增近11倍，損失金額高達2,300萬元，上升6倍；受害人數亦由22人增加至93人，當中年紀最輕僅15歲，受害人於Instagram被投資廣告吸引，利用親人的信用卡過數7.5萬元到本港一個戶口，惟最終沒收到任何加密貨幣，要報警求助。

近年投資騙案、低息貸款騙案及求職騙案都有上升趨勢，警方提醒市民如懷疑受騙致電18222求助。（余俊亮攝）

警隊商業罪案調查科表示，今年上半年錄得143宗投資騙案，較去年同期上升42%，損失金額約1.4億元，較去年同期9.4億元下跌86%，去年至今年6月，共拘捕104人，涉及50宗案件。

投資騙案中以加密貨幣騙案備受關注，商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察吳振耀表示，近年，社交媒體經常出現「名人發達秘密」廣告，以名人奢華生活照片，誘騙受害人投資加密貨幣，當受害人點擊廣告後會要求輸入個人資料、信用卡號碼、卡背的檢查號碼（CVV）及SMS短訊內的授權交易碼，由於騙案有可能涉及境外，騙徒沒有暴露身份，增加調查難度。

57歲女子被呃買金條 失815萬

警方表示，年紀最細一宗騙案受害人是一名15歲青年，今年3月在Instagram見到一個加密貨幣廣告，青年在提供了個人資料及過數7.5萬元到指定戶口後，沒收到任何加密貨幣，期後該ig賬號突然關閉，懷疑受騙報警，據悉，青年用了父母的信卡用過數；而今年投資騙案中涉及金額最大宗案，受害人為一名57歲女士，有騙徒向她推銷實體金條，聲稱每年回報率2.5%，女士不虞有詐交出815萬元後，騙徒卻銷聲匿跡。

商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察吳振耀表示，近年社交媒體經常出現「名人發達秘密」廣告，以名人奢華生活照片，誘騙受害人投資加密貨幣。（余俊亮攝）

低息貸款騙案高出去年全年 婦人失85萬元

低息貸款騙案方面，今年上半年有305宗，高出去年全年的273宗，損失金額約2,426萬元，直逼去年3,325萬元；去年至今年6月，共35人被捕，涉及25宗案件。

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣表示，今年涉款最大旳低息貸款騙案，受害人是一名65歲女士，她3月中收到假冒銀行職員的騙徒來電，聲稱提供優惠貸款，金額達150萬元，但需先存款入投資公司戶口作入息證明，由於她心急現金周轉，應約當面將18萬元現金交給騙徒，未幾女士再收到騙徒來電，指示存入67萬元入一個指定戶口，便可再獲450萬元貸款，最終騙徒失去聯絡，女士向銀行查詢始知受騙，合共損失85萬元。

低息貸款騙案

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣表示，騙徒會假扮銀行職員，致電受害人訛稱提供低息貸款騙財。（余俊亮攝）

求職騙案增55% 呃求職者貸款

求職騙案方面，今年上半年有127宗，較去年同期82宗升約55%，損失金額702萬元，較去年同期709萬元略少；去年至今年6月，警方共拘26人，涉及42宗案件。

商業罪案調查科訛騙案調查組督察方詩穎指出，去年11月至今年3月期間，分別有15名受害人（18至37歲）於網上見到求職廣告，聲稱協助公司貸款便可回佣，惟當他們交出借款後才發覺墮騙，涉款246萬元，警方至今拘捕1人。方續指，亦有騙徒會指示求職者先付保證金才獲聘，提醒求職人士審慎。

求職騙案