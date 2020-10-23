美國數字經濟規模蟬聯全球第一　中國位居全球第二

一項報吿指出，數字經濟對全球經濟的貢獻持續增強。數字經濟佔國內生產總值（GDP）比重已由2018年的40.3%增長至2019年的41.5%。

近日，中國信通院發佈的《全球數字經濟新圖景（2020年）》（簡稱報吿）顯示，數字經濟規模不斷增長的同時，在國民經濟中的比重不斷提高。2019年，報吿測算的47個國家數字經濟增加值達到31.8萬億（美元，下同），較2019年增長1.6萬億元。

外資企業離不開中國市場，中國經濟與全球經濟密切相關。（Reuters）

從不同經濟發展水平來看，發達國家經濟發展水平較高，2019年發達國家數字經濟增加值規模為23.5萬億元，佔比為73.9%；發展中的國家數字經濟增加值規模為8.3萬億元，佔比26.1%。發達國家數字經濟體量是發展中國家的2.8倍多。2019年主要國家數字經濟均實現了正增長。美國數字經濟規模蟬聯全球第一，2019年達到13.1萬億美元；中國數字經濟體量位居全球第二，達5.2萬億美元；德國、日本列第三、四位，英國、法國列第五、六位，數字經濟規模超過1萬億美元。