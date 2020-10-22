「十四五」規劃力促體育產業發展　專家拆解揀兩隻龍頭股之謎

新冠肺炎疫情肆虐，全球確診染疫人數逾4,100萬人，並奪走了超過113萬條人命。在這場世紀疫症的陰霾籠罩下，讓世人了解到個人健康的重要性，甚至較財富更為重要。為讓個人生活變得更健康，飲食上更著重營養均衡，日常多做運動，已成為人類生活的新常態，促使體育用品股成為今年投資者關注對象，其中李寧（2331）在今年內多次破頂，並且獲大行唱好。分析員認為體育用品股仍為關注對象，惟建議待股價回落時才考慮；並指出揀股策略則不應將目光投放在估值較平的股份上。

體育股獲投資者追捧，疫情肆虐自然是其中一個因素。至於內地推動國內大循環，以及十四五中擬增設體育場地設施，則是另一個推動體育用品股上揚的動力。以李寧為例，從8月起升勢加速，先突破30元關口，在本周三（21日）更高見42.6元，創下歷來新高。

李寧股價近期表現強勁，日前創下42.6元新高。（資料圖片）

中央推動十四五國策 振興體育產業

市民對健康認知提高，成為股價上揚動力外，國策因素亦不可忽視。內地希望透過國內及國際雙循環，讓經濟重拾活力，消費與內需正是內循環重要一環。更重要是中央政府計劃在十四五期間，致力推動體育產業發展。

國家主席習近平在上月於北京主持召開教育文化衛生體育領域專家代表座談會，就「十四五」時期經濟社會體育產業高質量發展，不斷滿足體育消費需求。

在本月10日的例行吹風會上，國家發布《關於加強全民健身場地設施發展群眾體育的意見》，主要內容為完善健身設施建設頂層設計，增加健身設施有效供給，補齊群眾身邊的健身設施短板，大力關展群眾體育活動，統籌推進疫情防控及全民健身促進工作。既然獲得政策扶持，體育用品股價自然有較佳表現。

中央政府計劃在十四五期間，致力推動體育產業發展。（資料圖片）

阮子曦偏好李寧

分析員亦看好體育用品股前景，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為相關股份仍有上升空間，與「雙11」購物節即將到來有關，因為「雙11」乃是體育用品的銷售旺季。不過目前兩大龍頭估值相當高，令投資者持貨時或感到「不舒服」。

他明言是偏好李寧，可是近期大行予其目標價太進取，有大行予48元目標價，同時公司股價升勢太凌厲，建議投資者待股價至40元邊緣時才考慮；上望45元，有10%升幅。他亦指出投資者揀股時，不應考慮估值較平的股份，除非股價有突破，建議投資者還是將焦點放在李寧及安踏。

多隻體育用品股上揚，而李寧表現更為突出。

熊麗萍勸投資者勿高追股票

另外，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為體育用品股短期升幅後，可趁回調時吸納，加上就內地推動「十四五」政策而言，中央力谷內需消費，刺激新型消費模式，帶動體育產業令個別內需消費板塊如零售、運動用品等見受惠，利好行業發展。

熊麗萍建議投資，待安踏回落至85元左右才入市。（資料圖片）

她進一步指出，中國9月消費數據優於預期，政策推動內地體育產業，坊間看好體育產業市場的發展前景。可是運動用品龍頭股李寧及安踏股值都偏高，入場門檻頗昂貴。

就熊麗萍而言她表示偏好安踏前景，特別是FILA收入持續超越市場預期，強大的品牌效應令FILA 2020首兩季收入在疫情衝擊之下仍有接近1成營收增長，成為集團收益貢獻最大的品牌。但她並不建議投資者高追股票在破頂一刻追入，指應「趁低吸納」等回調到85或86元才入手安踏。