中國連續10年保持世界第一製造大國地位

工信部副部長王志軍在國務院新聞發布會上表示，中國於2019年製造業增加值達26.9萬億元，佔全球比重28.1%，連續10年保持世界第一製造大國地位。

目前，中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類中擁有全部41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類的國家。今年1月至9月，規模以上工業增加值按年增長1.2%，其中三季度增長5.8%，呈逐季回升態勢。

王志軍表示，製造業是國家經濟命脈，目前中國製造業增幅持續領跑、創新成色十足、結構顯著優化、企業加快壯大、開放水平提升。

中國製造業有很多突出優勢，但也面臨挑戰。（新華社）

於2016年至2019年，中國全部工業增加值由24.54萬億元（人民幣，下同），年均增長5.9%，遠高於同期世界工業2.9%的年均增速。2019年中國製造業增加值佔全球比重達28.1%，比2015年提高1.8個百分點，連續10年保持世界第一製造大國地位。

他又指，創新能力顯著提高是保持製造大國之關鍵。2019年，中國規模以上工業企業研發投入強度達1.32%，比2015年提高0.42個百分點。初步形成了17家國家制造業創新中心為核心，100餘家省級製造業創新中心為補充的製造業創新網絡。2020年中國在世界知識產權組織「全球創新指數」排名第14位，比2015年上升15位。

同時，過去五年間，數位化技術加速與製造業融合。高技術製造業、裝備製造業增加值佔規模以上工業增加值的比重分別達到14.4%、32.5%，分別比2015年提高2.6個、0.7個百分點，成為帶動製造業發展的主要力量。