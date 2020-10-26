GAP計劃關350分店　主力集中Outlet及網上店　料明年可恢復盈利

近日疫情持續，美國服裝巨頭GAP計劃削減北美市場門店，到2024年初將關閉350家門店，將更專注於發展電子商務業務。

據GAP表示，到2024年初將關閉220間GAP品牌門店，以及三年內關閉130間旗下北美Banana Republic門店，北美店舖將減少三成。而這批門店被永久關閉之後，剩餘的GAP門店中將有高達80%不再位於購物商場之中，並將集中於特賣場及網購業務。

GAP表示，關閉店鋪有助於公司在2021年恢復盈利增長。公司推出了一項三年改革方案，根據方案，在關閉30%的門店之後，公司將向電商和非商場線下門店結合的商業模式轉型，預計到2023年，這一渠道模式將構成公司80%的營收。

Gap Inc.集團旗下座擁Gap、Banana Republic和Old Navy等服飾品牌。（Fortune）

GAP集團旗下擁有多個品牌，包括GAP、Old Navy、Banana Republic及Athleta等，現已在35個國家擁有400多家門店和14個電子商務網站。

受新冠肺炎疫情影響，不少門店都不得不暫停營業，消費者也更多地轉移到線上。很多美國專家認為，消費者的行為轉變將是永久性的。就在GAP三年改革方案宣布後，當日GAP集團股價上漲了14%，創下了52周以來的最高點。