長和旗下赫斯基與加國同業合併　完成後持有新公司15.7%權益

長和（0001）持有約4成股權的加拿大能源企業赫斯基能源，與該國同業Cenovus宣布訂立安排協議，雙方將於一項市值236億加元（包括債務）的全股份交易中合併，成為一家新的石油及天然氣綜合能源公司。完成合併後，公司會以Cenovus名稱營運，長和於新公司持股比例將降至15.7%；至於長和系創辦人李嘉誠則持有11.4%。

據安排協議條款，赫斯基股東每持有1股公司股份，可以收取0.7845股Cenovus普通股，及0.0651股Cenovus普通股的認股權證。按赫斯基於本月23日的5天成交量加權平均股份價格計算，若不包括認股權證在內，作價有21%溢價，若包括在內溢價為23%。

每份認股權證賦予持有人於合併完成後5年期間，按行使價6.54加元認購1股Cenovus普通股的權利。

是次交易仍有待兩間公司股東，及加拿大阿爾伯特省法院批准，預料交易會在明年第1季完成。完成後Cenovus原有股東將持有新公司61%股權，原赫斯基的股東找股比例為39%。

有市場人士指出，交易完成後新公司每日可以生產75萬桶原油及天然氣，並且有66萬桶的煉油能力。由於合併後長和對新公司持股不足20%，日後無須進行相關權益會計。