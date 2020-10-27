摩根大通：比特幣潛力巨大　將與黃金激烈競爭

摩根大通（JPMorgan Chase）上周五（23日）發表全球市場戰略部最新報吿：「如果比特幣作為一種替代貨幣與黃金展開更激烈的競爭，那麼它的長期潛力是巨大的，因為隨着時間的推移，千禧一代將成為投資者世界中更重要的組成部分。」

據智通財經報道，摩根大通表示，由於千禧一代同時購買美股和比特幣，使得比特幣與標普500指數之間的相關性自3月以來有所增強，而考慮到比特幣的波動性仍然很高（50%至60%），將其定性為「風險」資產而非「安全」資產更為恰當。

摩根大通總裁傑米·迪蒙（Jamie Dimon）曾將比特幣形容為一場騙局。（視覺中國）

值得注意的是，摩根大通曾經對比特幣持懷疑態度，其中包括該行CEOJamie Dimon在2017年稱比特幣為欺詐，並表示他將解僱任何交易比特幣的人，因為他們是愚蠢的。

摩根大通的看漲立場部分是由PayPal最近決定向其客戶提供比特幣，以及Square最近將5,000萬美元的加密貨幣加入其資產負債表的舉措所驅動。另一個主要因素則是年輕一代選擇比特幣而非黃金的趨勢。

不過，作為總投資資本的百分比，黃金仍然高出比特幣達十倍之多。黃金和比特幣ETF的價值大致相當，但黃金的總價值為2.6萬億美元，而比特幣為2,400億美元，因為大量的黃金是以金條和硬幣的形式持有的。