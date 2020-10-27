新冠疫情│母企擬賣旗艦賭場　套現60億美元　金沙中國午市跌2.7%

知情人士稱，美國賭王Sheldon Adelson旗下金沙中國（1928）母企拉斯維加斯金沙集團表示，正考慮出售其位於拉斯維加斯的旗艦賭場資產，包括兩個度假村及大型會議中心。集團發言人Ron Reese 指出，潛在出售仍處於早期討論階段，未有最後定案。

截至午市收報28.55元，金沙中國股價跌近2.7%。

外電引述消息人士稱，拉斯維加斯金沙集團正在與顧問合作，以徵求潛在買家的興趣，出售價格可能超過60億美元。其中，擬出售的資產包括金沙會展中心、拉斯維加斯威尼斯人酒店、The Palazzo。

旅遊氣泡：美國疫情即使一直未見顯著消退跡象，惟特朗普政府仍急於重啟經濟活動。美國國內也有疫情已趨平緩的地方如紐約州、新澤西州及康涅狄格州形成類似「旅遊氣泡」的東西，符合特定條件外來旅客在抵埗後須隔離14天。圖為2007年9月一名來到新澤西州特朗普泰姬陵賭場的女子在玩吃角子老虎機。（AP）

在疫情爆發下，旅遊及博賭業是受災最嚴重的行業之一，截至6月30日拉斯維加斯金沙未償債務總額為138.2億美元，當中不包括融資租賃。

據拉斯維加斯金沙集團最新披露的營收數據顯示，集團第三季度淨營收5.86億美元，按年下降82%。第三季度調整後每股虧損0.67美元，2019年同期利潤0.75美元。集團大部分收入貢獻來自澳門及新加坡分部。