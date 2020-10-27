2020年全球最具影響力女性　董明珠柳青等上榜　史美倫排43位

美國《財富》（Fortune）雜誌近日發佈了2020年度「全球最具影響力的商界女性」排行榜，平安集團聯席首席執行官（CEO）陳心穎、格力電器董事長董明珠和滴滴出行總裁柳青等中國女企業家紛紛上榜，而香港交易所﹙0388﹚主席查史美倫也榜上有名。

《財富》雜誌每年都會在全球範圍內（美國除外）評選「全球最具影響力女性」排行榜，以突出美國以外的商界最具影響力的女性。儘管女性在世界各地的「C級高管」中比例仍然很低（全球500家最大公司中只有13位），但每年都有更多的女性高管，在公司權力的最高層佔據一席之地。

2020年的榜單上共有17位新人，在上榜高管中，許多來自採礦、鍊鋼、石油和天然氣等傳統上由男性主導的企業，而其他人則來自一些增長最快、最具創新性、估值最高的初創公司。

今年，《財富》雜誌不僅關注了哪些女性掌握了權力，還關注了她們是如何使用權力的。這就是製藥公司葛蘭素史克CEO艾瑪·沃爾姆斯利（Emma Walmsley）位居榜首的原因。她將公司的許多資源投入到對抗新冠肺炎（COVID-19）的鬥爭中，同時又保持了公司的蓬勃發展。

2018年開始擔任港交所（0388）主席一職，2020年再次獲委任至2022年。(資料圖片/余俊亮攝)

港交所首位女主席查史美倫今年獲排名第四十三。查史美倫自2004年起加入香港上海滙豐銀行董事會，出任獨立非執行董事，至2007年兼任副主席，並且由2011年起擔任滙豐控股獨立非執行董事。2018年開始擔任港交所（0388）主席一職，2020年再次獲委任至2022年。同時，也是中國電信股份有限公司及聯合利華獨立非執行董事，可說是政商界的女強人。

董明珠，1990年加入格力電器，2012年5月被任命為格力集團董事長。（視覺中國）

排名第二的是中國平安集團聯席CEO陳心穎。2020年，平安集團在應對中國疫情方面發揮了關鍵作用。這也是陳心穎第二次入選該榜單，2019年她曾排名第四位。

此外，格力電器董事長董明珠排名第五位。《財富》雜誌指出，董明珠被認為是中國最嚴苛（steeliest）的商業領袖之一，在中國消費者因疫情而留在家中，格力3萬家實體經銷商關閉的情況下，她通過舉辦直播活動來銷售產品。在9月份一場為時4個小時的直播中，董明珠售出了價值1.75億美元的格力產品。

滴滴出行總裁柳青於2020年全球最具影響力女性排名第十五位。（資料圖片）

滴滴出行總裁柳青也榜上有名，2020年排名第十五位。1月下旬，當新冠疫情在武漢爆發時，中國最大的網約車公司滴滴出行立即採取行動，為武漢的醫務人員組織免費交通。在柳青的領導下，滴滴出行還啟動了一項3,000萬美元的基金，為司機提供保護用品和經濟援助。柳青還帶頭進行了滴滴出行的科技投資，包括6月份在上海推出了機器人出租車試點服務，並在美國和中國對其自動駕駛汽車進行了測試。此外，滴滴出行的國際業務也繼續發展。自2019年7月以來，該公司已進入智利、哥斯達黎加、巴拿馬和俄羅斯，並在拉丁美洲、亞洲和澳洲的現有市場進行了擴張。