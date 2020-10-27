歐美疫情拖累美股重挫　道指瀉650點　軟件巨頭SAP重挫逾兩成

10月26日，美股收盤大幅下跌，道指重挫650點，創9月初以來的最大日跌幅。美歐新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化，市場擔憂各國收緊防疫限制措施將導致企業業務與全球經濟活動進一步萎縮。

截至10月26日美股收盤，道指跌650.19點，報27685.38點；納指跌189.34點，報11358.94點；標普500指數跌64.42點，報3400.97點。道指一度下跌逾960點，最低下跌至27370.16點。個股方面，波音（BA）、洛克希德-馬丁（LMT）和雷神技術（RTX）股價承壓。因向中國台灣軍售問題，中國外交部宣佈對這些公司實施制裁。

消息面上，新冠肺炎疫情仍是幹擾股市波動的一大誘因。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至10月26日，10月份以來已經有27個州報吿了至少一次的單日新增新冠肺炎確診病例數破紀錄。另外，包括夏威夷、堪薩斯州、密蘇里州、俄勒岡州、猶他州和威斯康辛州等11個州報吿了單日新冠肺炎死亡人數破紀錄。

美國疫情持續蔓延，給全球經濟復甦帶來重大壓力。（AP）

摩根大通私人銀行投資策略總監David Stubbs表示：「現在歐美疫情形勢的確令人擔憂，同時可能還要將冬季期間短期疫情封鎖的預期也計入在內。但投資者一開始就知道現在的經濟復甦會這樣走走停停。因為直到完全解決健康危機後，我們才能真正意義上進入全新的經濟週期。」

受疫情蔓延影響，德國最大軟件公司SAP下調了全年業績指引。SAP預計，按固定匯率計算，2020年調整後的總收入為272億歐元（1歐元約合1.18美元）至278億歐元，低於先前的278歐元至285億歐元；調整後的營業利潤在81億至85億歐元之間，此前的預測區間為81億至87億歐元。與此同時，SAP公佈的2020年第三季度的財務業績顯示，SAP第三季度的營收為65.4億歐元，按年下降4%；營業利潤為20.7億歐元，下滑1%，至20.7億歐元；雲業務收入增長10%，至19.8億歐元。

在此背景下，10月26日SAP美股一度跌超20%，創20多年來最大跌幅。歐洲斯托克600科技指數也被帶崩了，一度大跌超6%，創3月以來最大跌幅。