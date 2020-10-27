滙豐季績｜滙控：制裁對象範圍或擴大　正評估事態發展對營運影響

滙豐控股（0005）公布截至9月底止第三季業績，提到集團營運及組合面對的地緣政治風險，指或會有更多個人或實體被納入美國財政部的制裁範圍，滙控正評估事態發展對營運的影響。

滙控指，中美緊張關係持續升溫，今年6月中國頒布《港區國安法》；作為其中部分應對措施，美國總統簽署了《香港自治法》，並頒布號行政命令，授權對其視為損害香港自治權的實體及個人進行制裁。《香港自治法》並且授權，對被視為曾與此法令下受制裁的任何個人或實體於知情下進行重大交易的非美國金融機構實施二級制裁。

滙控指，美國財政部8月7日對11名人士實施制裁後，美國國務院於10月14日根據《香港自治法》的要求發布「實質上導致中國未能履行《中英聯合聲明》及《基本法》義務的外國人名單」。根據相關行政命令和／或《香港自治法》，或會有更多個人或實體被納入制裁範圍，滙控正評估事態發展對營運的影響。根據《香港自治法》，美國國務院將在10月14日名單公布後30至60天內發布第二份報告，列出任何於知情下與10月14日報告中列明的任何個人或實體進行重大交易的非美國金融機構。此報告為可能實施二級制裁的基礎。滙控又認為，美國總統大選在即，亦增添地緣政治的不明朗因素。

美國財政部早前宣布制裁中港官員的名單。（網站截圖）

港緊張局勢倘持續 或令貿易及監管環境進一步受損

滙控又指，香港若干行業的投資及營商氣氛持續低迷，如緊張局勢持續，可能令貿易及監管環境進一步受損，其中零售和消閒行業因局勢持續緊張，及新冠病毒疫情導致旅遊業萎縮而受創尤深。然而，香港的金融服務業維持強勢，並受惠於穩定的流動資金狀況。

鑑於亞洲（尤其是香港）對滙控的盈利能力及增長前景有重要策略意義，區內地緣政治風險對集團的財務影響因而加劇。滙控會繼續監察情況。

滙控指，香港的金融服務業維持強勢，並受惠於穩定的流動資金狀況。（盧翊銘攝）

英國歐盟倘貿協失敗 第四季ECL或加碼

滙控又提到，英國已於今年1月31日正式退出歐盟並進入過渡期，直至2020年12月31日為止，雖然貿易談判仍然持續，但雙方無法於2020年12月31日前達成協議的機會依然存在，而上述風險僅局部反映於2020年第三季的概率加權預期信貸損失之上。倘雙方無法達成貿易協議，滙控可能需要於2020年第四季增撥額外的預期信貸損失（ECL）準備，尤其是在英國。

在過渡期完結而英國與歐盟無法達成貿易協議的情況下，集團遍布全球的業務和多元化客戶基礎，將有助紓緩對財務狀況造成的直接影響。集團目前在歐盟的業務布局，尤其是法國的附屬公司，能夠為集團發展奠定有力基礎，因此不論集團對法國零售銀行業務的策略檢討結果如何，有關業務仍將予以保留。

滙控亦指，未能於過渡期內達成貿易協議的可能性將會令市場波動加劇和經濟風險增加，特別是英國，進而對滙控在該市場的盈利能力和增長前景構成不利影響。