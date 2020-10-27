滙豐季績｜第三季稅前少賺36%　指倘情況允許　明年派較保守股息

滙豐控股（0005）公布截至9月底止第三季業績，列賬基準除稅前利潤按年下跌36%至30.74億元（美元‧下同）。不派息。

期內，經調整除稅前利潤則下跌20.6%至43.04億元。第三季股東應佔利潤按年下跌54.2%至13.59億元。季內有形股本回報（ROTE）為2.9%，按年大插3.5個百分點，較上季亦跌0.6個百分點。

至於列賬基準收入，第三季為119.27億元，較去年同期133.55億跌10.7%，集團指反映減息對集團所有環球業務旗下存款收益的影響，但被制訂壽險產品業務的有利市場影響所部分抵銷。環球資本市場業務的信貸及資金估值調整錄得有利變動，加上收入上升，亦抵銷了列賬基準收入的部分跌幅。

截至今年9月底止，普通股權一級資本比率為15.6%，較2020年第二季的15%上升0.6個百分點。

滙控第三季股東應佔利潤按年下跌54.2%至13.59億元。（羅君豪攝）

首9月信貸損失飆2.78倍

壞帳撥備方面，期內經調整預期信貸損失及其他信貸減值準備變動，為7.85億元，按年少6.9%，按季少80.1%，然而今年首9個月列賬基準預期信貸損失為76.43億元，按年勁升56.2億或2.78倍，集團解釋，主要受新冠病毒爆發和經濟前景轉弱影響。

滙豐又指，2020年的預期信貸損失提撥現時趨向80億至130億美元之間的較低水平。此項最新預測假設目前經濟前景進一步大幅惡化的可能性較低，以及現時至2020年底的第三級減值與年初至今的季度平均提撥大致相同，但將繼續受新冠病毒疫情及地緣政治緊張帶來的高度不明朗因素影響。

派息視乎明年初的經濟狀況

談及派息政策時，滙控行政總裁祈耀年（Noel Quinn）指出，雖然經濟環境挑戰重重，但集團第三季資本及流動資金比率進一步增強。他指是否就2020財政年度派發一次股息須視乎2021年初的經濟狀況，以及徵詢監管機構的結果而定，如果情況允許，集團將尋求派付較為保守的股息。

祈耀年指，是否就2020財政年度派發一次股息須視乎2021年初的經濟狀況，以及徵詢監管機構的結果而定。

集團指，董事會將會根據2020年的業績，以及集團對2021年前景的預測，考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息，集團預計於2021年2月會就是否派息有最終決定，並於發表2020年終業績時一併公布。預期會同時披露集團2021年及往後經修訂的股息政策。

祈耀年又指，集團正加速調整業務模式，以適應長期低息環境，集團亦正加快轉型，將業務重心由易受利率影響的業務轉移至收費業務，同時進一步削減營業支出，並計劃加大對亞洲的投資，尤其是在財富管理、大灣區、南亞市場、貿易融資及可持續發展金融等領域。

祈耀年指，集團計劃加大對亞洲的投資，尤其是在財富管理、大灣區、南亞市場等多方面領域。（羅君豪攝）

列賬基準收入減少 主要是受存款業務利率下跌

集團指，列賬基準除稅前利潤跌36%，主要反映列賬基準收入減少。列賬基準收入減少主要是受存款業務利率下跌，以及應佔聯營公司沙地英國銀行的利潤下降影響，後者反映2019年沙地英國銀行與Alawwal bank完成合併後確認的應佔商譽減值。以上因素被營業支出減少及列賬基準預期信貸損失下降所部分抵銷。

季內淨息差1.08%，按年跌26個點子，導致季內淨利息收入按年跌15.8%至64.5億元。季內經調整收入跌9.6%至120.65億元。

風險加權資產方面，第3季尾（今年9月30日）總值為8,570.24億元，按季多約0.3%。集團預期能於2022年底前超額完成削減1,000億美元風險加權資產總值的目標，此舉可讓更多資源分配到更具競爭優勢，以及回報和增長潛力更高的領域。在有關成本、資本及風險加權資產投放的工作完成後，集團計劃於2020年終業績中披露轉型計劃的最新詳情，以及集團中期財務目標的最新數字。