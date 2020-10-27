螞蟻上市｜螞蟻集團（6688）孖展逾千二億　超購37倍回撥增至一成

螞蟻集團（6688）IPO展開，本周內（27日至30日）公開招股，綜合8家券商數據，截至周二下午6時，孖展暫錄至少約1,273億元，相當於超額認購37倍。如最終公開發售部分超購20倍或以上，將啟動回撥機制，公開發售佔比由2.5%增至10%。

螞蟻集團首日錄得最少1,200億元孖展認購，逼近今年8月農夫山泉首日孖展1,440億元的紀錄。

螞蟻集團首日錄得逾1,200億元孖展認購，其中大華繼顯借出280億元，耀才借出250億元，輝立借出225億元，信誠借出130億元，富途借出135億元，凱基借出120億元，英皇證券借出75億，第一上海借出58億元。

連同其他券商的孖展數據，估計首日孖展有機會突破1,300億元，逼近今年8月農夫山泉首日孖展1,440億元的紀錄！

是次螞蟻H股發行16.7億股，公開發售佔2.5%，為4,176.8萬股，即公開發售部分集資33.4億元，若公開發售部分超購20倍或以上，根據回撥機制，佔比將增至10%，即1.67億股。按目前孖展認購金額，將肯定觸發回撥機制，由於螞蟻集團一手僅50股，將等同有334萬手螞蟻可供投資者分配。

螞蟻集團IPO每股80元，一手入場費4,040.3元，預計下周五定價，11月5日掛牌上市。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人。