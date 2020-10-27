螞蟻上市｜騰訊金融業務或獲重估　瑞銀料第3季手遊收入增45%

螞蟻集團帶2.4萬億估值上市，有券商指，這將利好騰訊（0700）金融業務重估，並看好騰訊於11月12日發布的第3季度業績。

安信研究預計，騰訊第3季收入將按年增加29%至1,259億元（人民幣．下同），主要由手遊和金融科技所驅動，調整後淨利按年增加32%至322億元，調整後淨利率為25.6%。按季計算，總收入將提升9.6%，手遊、廣告、金融科技收入亦將按季提升。

該行指，螞蟻上市市值超3,000億美元，將重新定義騰訊金融業務價值，並對騰訊業績起到一定的推動作用。

瑞銀：料第3季手遊收入增長45% 明年再增27.5%

瑞銀指，騰訊將有更多催化劑，維持「買入」評級，目標價650元。報告指，隨着潛在多個重磅手機遊戲推出、在金融科技領域的吸引力令投資者對此業務更樂觀、美國相關的風險穩定或減輕，以及螞蟻集團上市，預計騰訊未來幾個季度的股價表現繼續改善。

該行調整對其未來幾個季度的收入預測，輕微上調對手機遊戲業務預測，以及下調廣告及金融科技及企業服務業務預測：預期今年第三季手機遊戲業務收入按年增45%，即按季跌2.1%；假設有重磅遊戲推出，明年手機遊戲業務收入或增27.5%。

瑞銀指，對集團金融科技及雲業務的長期增長持樂觀態度，預期下半年金融科技及企業服務收入增33.6%。