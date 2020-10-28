美國大選｜摩根大通：若特朗普連任　標普500指數或漲超一成

摩根大通首席股票策略師預計，如果美國現任總統特朗普（Donald Trump）連任，美股將出現兩位數的漲幅。

據外媒報道，摩根大通首席美股策略師Dubravko Lakos-Bujas為首的團隊認為，在最樂觀的情景下，特朗普勝選可能會令標普500指數在年底達到3900點。這較摩根大通的基準目標高出約300點，比10月23日該股指的收盤價高出12.5%。

2020年10月12日，特朗普抵達佛羅里達州奧蘭多桑福德國際機場參加競選集會。（AP）

雖然許多投資者押注民主黨將大獲全勝，並迅速推動刺激方案的通過，但Lakos-Bujas認為，特朗普勝選才是最看漲的情況。該策略師表示，預計短期內「藍色浪潮」的結果最有可能為中性，這意味著存在一些直接的積極因素（即更大規模的財政刺激/基礎設施項目），但同時也伴隨著消極的因素（即企業稅上升）。

該行稱，在分析推特情緒並與傳統民調數據進行比較後，發現更多的證據表明，競選正在收緊，而交易員們似乎正在最大限度地降低選舉的風險。

該行表示，預計能源、金融和醫療保健板塊的價格波動最大，因為特朗普和民主黨提名人拜登在競選活動中都提到了這些板塊。