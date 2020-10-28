阿里巴巴股價｜淘寶天貓香港站首推「淘寶電視台」直播

阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓「雙11」已開啟預售，天貓淘寶港澳負責人陳子堅表示，預售反應樂觀，流量比想像中要好，用戶對「雙11」的玩法愈趨熟悉。他又指，為提升香港用戶的物流體驗，已提供包郵服務和直送服務，令消費者無需在集運倉作二次付費，節省中間等待時間，而用戶在天貓超市購買日用品，現時最快可次日送達，未來希望服務體驗能不斷提升。

天貓淘寶港澳負責人陳子堅表示，對天貓「雙11」預售反應樂觀。（公司相片）

淘寶天貓香港站首推「淘寶電視台」

此外，淘寶天貓香港站將首推「淘寶電視台」，電視台將於10月31日晚上8時開台，開台節目會介紹今年雙11的攻略，並在11月11日前，以每日2小時的模式直播不同主題的節目，包括美妝、家電、飲食、玩樂、寵物及親子等，直播中每15分鐘會發放好禮。

在11月10日雙11前夕，「淘寶電視台」將與香港消費者一同倒數，展開連續27小時無間斷直播。陳子堅指，希望令淘寶天貓在香港不單成為是一個購物平台，亦是一個有豐富內容、精彩互動的地方。

對於本港電商直播競爭，陳子堅說，網購的成功並非淘寶天貓獨大，一定要百花齊放，而淘寶天貓核心技術不單是有好的直播主，亦有好的後台技術，讓他們能夠與更好與消費者交流。