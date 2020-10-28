【溫多娜手記】渣打CEO溫拓思勉勵港青開放心態　疫境下唔好灰心

聽日就公布第3季業績的渣打集團（2888），行政總裁溫拓思（Bill Winters）現身香港，今朝仲出席渣打香港同聖雅各福群會合辦的「Futuremakers' First Job 青年就業及資助計劃」開幕禮，同一班年輕人對談。溫拓思勉勵佢哋喺疫情嘅時勢下要堅持「叩門」搵工，為自己搵一個起點，唔好心灰意冷。

據溫多娜了解，溫拓思近期巡視亞洲多個業務地區，兩星期前由南韓飛抵香港，本周日（25日）完成自我隔離，佢將會逗留香港多4星期，期間會同客人見面、探望同事等等，之後就會飛去新加坡。

溫拓思不忘向在場年輕人推銷渣打香港有份合組虛擬銀行Mox所推出嘅Mox Card！（胡學能攝）

溫拓思同班年輕人講，自己1983年畢業，當時美國失業率15%、利率高達20%，佢嘅經濟學教授話「無論你們如何努力，你們都沒有未來，你們應盡力學習，成為教授」。然而，溫拓思選擇發展事業，畢業當年加入JP Morgan成為見習生，一直服務到2000年。

有在場年輕人問溫拓思，培養多項興趣但每項興趣只能花較少時間，還是投資時間在一項有興趣的事較好。佢就答，他作為CEO，須集中處理好多唔同事項，但有啲人會集中在一件事上並且發展得好深，所以需要先了解自己，盡量爭取獲得愈多經驗，雖唔代表一定要頻密轉工，但無論所從事的工作性質係咩，都要開放心態以盡量獲得更多嘅經驗。佢又寄語年輕人要保持微笑，要帶畀人自信和正面嘅印象。佢話，疫情終會過去，香港經濟係基礎上強勁，相信香港會有好嘅未來喎。

禤惠儀話，佢畢業時冇而家搵工咁難。（胡學能攝）

同場嘅渣打銀行香港區行政總裁禤惠儀話，今年疫情下有好多新常態，以前同事向佢反映好想唔返工、好想留屋企，而家反而會覺得有工返﹑有得出吓嚟先至係一份福氣。佢仲講到自己畢業時冇而家搵工咁難，知道而家年輕人面對嘅挑戰比佢當年難好多，所以就同聖雅各福群會合辦今次青年就業計劃。

至於呢個計劃，就係渣打銀行贊助500萬港元，資助100間中小企，提供超過600個、以短期獨立工作為主的職位空缺，為400名青年提供就業培訓及工作機會。每間參與計劃嘅中小企將獲為期半年、最高3萬港元的薪金資助，同時計劃將為參與的青年求職者提供3天就業培訓。