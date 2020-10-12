渣打：第3季大灣區營商景氣指數升15%至42.4　香港指數跌穿30

渣打銀行與貿發局發表第3季「渣打大灣區營商景氣指數」（GBAI），顯示第3季度大灣區營商信心有改善，GBAI的經營「現狀」指數從2020年第2季度的37，升至第3季度的42.4（中性值為50），反映緊縮壓力有緩解。而「預期」指數從之前的47，大幅躍升至56.2，回歸擴張性區間，即是中國經濟可能已經歷新冠病毒疫情後最大幅度的V型復蘇階段。

GBAI經營指數的8個子指數，按季全部錄得上升，其中「新訂單」子指數升幅達11.3點，以點數計是最大升幅，「生產/銷售」錄得升幅9.6點、「利潤」亦升9.4點，都表明經營狀況廣泛復蘇。

而「預期」指數顯示，隨着所有子指數均攀升至50以上，大灣區營商環境第4季度將進一步改善，總體回歸擴張性區間。

行業細分表明，製造業和技術行業的復蘇處於領先地位，服務業有可能迎頭趕上。城市細分顯示，香港受訪者的表現仍然最悲觀，香港亦是唯一第3季度經營現狀指數下降的城市子指數，最新為29.6，按季跌0.7，可能反映出第三波新冠病毒疫情導致其經濟再次受到困擾，現狀指數的所有其他城市子指數均反彈至40點以上，內地非核心城市趕超第2季度表現優異的深圳和廣州。就預期指數而言，香港仍得分最低，僅為38；另一方面深圳得分攀升至62.7，遠遠超過其他同樣回歸擴張性區間的大灣區內地城市。