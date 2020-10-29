「鱷王」達里奧：現金債券不值得持有　比特幣則面臨三個問題

被譽為「對沖基金教父」的橋水聯合基金（Bridgewater Associates）創始人達里奧（Ray Dalio）認為現金和債券不值得持有。

據內媒報道，達里奧在與財富管理公司Ritholtz Wealth Management的首席投資官Barry Ritholtz進行對話時表示，「相對於其所提供的微薄收益而言，債券的波動性太大，一天的價格變化大於一年的收益。與此同時，現金也不是一種很好的選擇，因為現金沒有波動性，它能做的就是像現在這樣，每年帶來收益縮減2%。」

達里奧說道，「平衡（的投資組合）是最重要的。所以我認為，你們不會想要現金，也不會想要債券。我認為，你們想要其他的財富儲備，想要多樣化的財富。」他所說的多元化，不僅僅是指股票和不同的行業板塊，還包括貨幣和國家的多樣化。

他進一步表示，黃金亦非一種回報率很高的資產，但一直都是一種很有效的分散投資工具。相比之下，房地產不是一種很好的財富儲備，原因是其不具有流動性。至於比特幣這樣的加密貨幣，則面臨著三個問題﹕難以交易，波動性很大，以及面臨政府禁令的風險。

對於即將舉行的美國總統大選，達里奧表示，這次大選不太可能讓他重新考慮自己對經濟的看法；更大問題是這個國家能否團結起來。