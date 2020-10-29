科技股發力　騰訊與美團再破頂　惟恒指全日仍低收122點

歐美疫情嚴峻，德法重啟封鎖措施，市場憂慮經濟第4季出現雙底衰退，美股全面急跌逾3%，道指收市跌943點，標指及納指跌3.5%及3.7%。歐股方面，德國DAX指數收市跌4.2%，法國CAC指數全日跌3.4%。

【16:57】歐洲股市早段爭持

經過上日大跌市後，歐洲股市早段處於爭持，德國股市升15點，最新報11576點，英國富時指數最新報5576點，跌6點。

【16:20】騰訊美團創上市新高 恒指收報24586點

恒指收市報24,586點，跌122點或0.5%；恒生科技指數全日收報7,675點升18點或0.2%；國指收報9,955點，跌7點或0.1%。大市成交額1,331.86億元。

美團（3690）發力破頂升6.14%創新高，報297.2元，挑戰300元大關。騰訊 （0700） 高見614元新高後回順，全日升0.67%，報605元。小米（1810）升1.87%，報21.8元；阿里巴巴（9988）則跌1.56%，報302.6元。

可是中資電訊股不給力，累及大市表現。聯通（0762）跌3.5%，收市報4.98元，中移動（0941）收市報48.1元，跌1.9%。

中資金融股未見起色，中行（3988）跌1.6%，收市報2.51元，平保（2318）跌1.8%，收市報80.5元。

此外今午已公布第3季業績的渣打（2888），收市報37元，跌3.1%。

【15:10】內地股市高收 創業板挑戰2700點

內地股市高收，上證收市報3272點，升3點，深成收市報13519點，升131點，滬深300收市報4772點，升35點，創業板收市報2699點，升29點。

【14:44】亞太區股市普遍低收

亞太區股市全線低收，日股收市報23331點，跌86點，澳洲ASX 200指數最新報5960點，跌97點，台灣加權指數最新報12662點，跌130點，韓國KOSPI指數最新報收市報2326點，跌18點。

【14:31】比亞迪H股創新高

比亞迪（1211）（深圳﹕002594）A﹑H股今日表現強勁，A股曾升一成，最新報165.79元人民幣，比亞迪H股創新高，曾高見164元，最新報162.8元，升9.2%。

其他汽車股方面，吉利（0175）升1.8%，最新報16.18元，長城（2333）升2%，最新報13.16元，華晨（1114）升1.8%，最新報6.82元。

【14:01】騰訊美團又創新高

科技股繼續處於強勢，其中騰訊（0700）再創新高，最新報609.5元，升1.4%，美團（3690）亦創新高，最新報294.2元，升5.1%，小米（1810）升2.1%，最新報21.85元。

【13:30】萬洲國際挫4%

港股午後跌幅收窄，恒指現跌153點或0.62%，報24555點；國指跌33點或0.33%，報9930點；科指則升12點，報7668點。大市成交780億元。

萬洲國際﹙0288﹚挫4.04%，報6.4元，成表現最差藍籌股。

【12:20】港股中午跌逾200點

港股中午收市跌逾200點。恒指中午收報24478點，挫229點或0.93%；國指挫77點或0.78%，報9886點；科指跌47點或0.62%，報7609點。成交額619億元。

萬洲國際﹙0288﹚瀉4.34%，報6.38元，成表現最佳藍籌股。

重磅股方面，友邦保險跌1.95%；阿里巴巴跌1.69%；滙豐控股跌1.07%；騰訊跌0.49%。

創科實業﹙0669﹚逆市升2.14%，報104.9元。

【10:25】中興通訊瀉近半成

中興通訊﹙0763﹚第三季少賺68%，股價一度挫逾半成，現報18.14元，瀉4.9%。

恒指現報24379點，挫325點。

【10:00】港股跌逾300點

港股跌逾300點，恒指現挫316點或1.28%，報24392點；國指挫121點或1.22%，報9841點；科指挫87點或1.15%，報7568點。大市成交額250億元。

中國人壽﹙2628﹚挫3.2%，報17.54元，成表現最傷藍籌股。

重磅股友邦保險﹙1299﹚、阿里巴巴﹙9988﹚、滙豐控股﹙0005﹚及騰訊﹙0700﹚控股分別瀉2.61%、2.6%、1.8%及1.49%。

50隻恒指成份股中，僅新地﹙0016﹚及中石他﹙0386﹚有得升，分別揚0.2%及0.32%。

【09:20】恒生指數低開418點

亞股隨歐美股市低開，日韓台股早段挫約1%，恒生指數低開418點，開報24290點。國指跌160點，開報9803點。

隔晚美科技股重創，騰訊（0700）、阿里（9988）今早分別低開2%及2.4%。

另外，建行（0939）跌2.2%，中國平安（2318）跌2.1%，友邦（1299）跌2.4%，滙豐（0005）跌2.9%。

【08:30】日股跌174點

日經225指數現瀉175點或0.75%，報23243.27點。

【08:10】日股低開276點

日經225指數開市下跌276.51點或1.18%，報23142.0點；韓國KOSPI指數開盤下跌32.92點或1.4%，報2312.34點。

三大指數收市跌逾3%

美股三大指數最終收市分別跌超過3%以上。道指連跌4個交易日，創下2月以來最差表現，報26519.95點，跌943.24點，跌幅3.43%；納指報11004.87點，跌426.48點，跌3.73%；標普500指數報3271.03點，跌119.65點，跌幅3.53%。

歐洲股市方面，泛歐斯托克600指數收盤下跌10.41點，跌幅2.95%，報342.17點，創下5月22日以來最大單日跌幅。德國DAX30指數收盤下跌503.06點，跌幅4.17%，報11560.51點。英國富時100指數收盤下跌146.19點，跌幅2.55%，報5582.80點。法國CAC40指數收盤下跌159.54點，跌幅3.37%，報4571.12點。歐洲斯托克50指數收盤下跌106.55點，跌幅3.47%，報2964.05點。西班牙IBEX35指數收盤下跌173.30點，跌幅2.61%，報6478.00點。意大利富時MIB指數收盤下跌757.16點，跌幅4.06%，報17897.79點。