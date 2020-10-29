歐洲智庫：歐盟新規約束美國科技巨頭　將造成巨額經濟損失

歐盟（EU）方面正在準備提議提案，以全面改革歐盟的互聯網規則，這是20年來首次進行這項工作。新的《數字服務法案》的提案有望在12月初發布。對此，有分析稱這將給歐盟經濟帶來損失。

據內媒報道，歐洲國際政治經濟研究中心（ECIPE）警吿稱，歐盟計劃通過新規則來約束美國科技巨頭的舉措，此舉可能導致27個成員國損失高達850億歐元的經濟增長。

蘋果公司等科技巨頭不斷受到「壟斷」指控。（新華社）

根據擬議的規則，臉書（Facebook）、Alphabet子公司谷歌、亞馬遜和蘋果可能被迫與競爭對手分享數據，並在收集信息的方式上更加透明。

歐盟監管機構擔心，美國互聯網巨頭企業佔有的市場份額太大會扼殺競爭，而新規旨在令這些互聯網科技巨頭改變業務策略，而不需啟動費時及代價高昂的調查，證明這些企業違反《反壟斷法》。

然而，在谷歌資助的一項研究中， ECIPE表示改變監管方式可能會對歐盟經濟造成降温效應。「根據《數字服務法案》的提議，在線服務行業從事後監管向事前監管的轉變會對經濟產生影響，將導致國內生產總值（GDP）損失約850億歐元，消費者福利損失1,010億歐元。（該結論）基於2018年的基準值，」該智庫表示，「此外，它還將使勞動力減少0.9%。」