比亞迪第3季按年多賺13.6倍　料全年多賺近1.85倍至46億元人民幣

比亞迪系公布截至今年9月底止第3季業績，比亞迪股份（1211）指出，期內歸屬上市公司股東淨利潤為17.51億元（人民幣‧下同），按年增1,362.7%，扣除非經常性損益的淨利潤為15.76億元，按年增加1,130.25%。營業收入為445.19億元，增長40.72%。

公司指出，今年首3季歸屬股東淨利潤為34.13億元，按年增長116.83%；扣除非經常性損益的淨利潤為24.93億元，按年增長324.5%，營業收入為1,050.2億元。

比亞迪又預期，今年全年淨利潤介乎42至46億元，按年增長160.15至184.93%。

公司預期今年第4季汽車業持續向好，新能源汽車銷售穩步增長，並表示旗下全新旗艦車型「漢」及改款旗艦「唐」已累計大量訂單在手。手機部件及組裝業務主要客戶份額持續提升，成功導入新的手機及其他智能產品全球領導廠商，玻璃陶瓷及新型智能產品出貨量增長迅速。光伏業務繼續保持平穩發展，防疫物資市場供給逐漸穩定。

至於比亞迪旗下比亞迪電子（0285），今年首3季權益持有人應佔溢利為43.34億元，按年增322.23%，營業額為515.17億元，按年增長34.16%。