車股開Turbo　揀比亞迪最好？　兩大專家卻另推呢隻汽車銷售股

論近期強勢股，汽車股一定佔一席位，其中比亞迪股份（1211）股價更屢創新高，持貨者肯定笑逐顏開。內地公布新能源汽車政策，以及9月銷量理想等利好因素發揮刺激作用，讓汽車股表現完勝跑贏恒指。市場人士認為，車股可以保持升勢；並提醒投資者，除汽車生產商外，經營4S店的汽車銷售商屬值得考慮，股價表現分分鐘會後發而先至。

車股表現大開Turbo

在過去一段時間，一眾汽車股表現猶如啟動渦輪增壓系統，比亞迪及長城汽車（2333）等，短短數日內累升1成或以上。

多隻車股股價近期上揚，其中東風表現最突出。

汽車股彈出，當然與內地日前國務院常務會議，公布通過新能源汽車產業發展規劃，加大政策扶持有關。從明年起，內地的國家生態文明試驗區﹑大氣污染防治重點區域新增更新公共交通工具﹑的士等車輛，新能源汽車比例不低於80%。

政策扶持外，在金九銀十這銷售旺季，汽車銷售突出，亦是股價上揚的助燃劑。內地全國乘聯會日前公布，9月乘用車市場零售為191萬輛，按年增長7.3%，按月增幅更達12.1%。雖然在今年首3季，受到較早的農曆新年及新冠肺炎疫情因素影響，內地整體乘用車銷量累計跌12.5%，可是與今年首8個月的15.2%跌幅相比，跌幅已收窄，顯示即9月銷情已有明顯改善。乘聯會直言，反映出整個行業已有回暖。

上月新能源乘用車銷量增近倍

9月新能源汽車銷售出現高速增長。乘聯會指出當月新能源乘用車批發銷量突破12.5萬輛，按年增長99.6%，按月增長24.1%。

展望第4季，乘聯會認為內地10月會進入乘用車銷售旺季。由於內地國慶雙節期間，疫情相對平穩，對第4季經濟社會回暖奠定信心；又指出在去年10月8日較高的基數下，今年10月首周乘聯會廠商零售數據按年仍錄8%以上增幅。

既有政策扶持，以及踏入了汽車銷售旺季，加上早前舉行的北京車展，參展車廠推出多款新車，相關因素成為近期汽車股股價的動力之源。證券業人士對汽車股前景看高一線。

陳偉聰看好吉利

友信證券研究部總監陳偉聰指出，近期汽車股走勢理想，與內地十一黃金周期間汽車銷售理想﹑北京車展多款新車發布，以及機構公布9月汽車銷量及庫存等數據，有明顯改善有關。若後市能保持平穩，相信汽車股可以繼續跑贏大市；惟在美國大選前夕，市場走勢始終較難預測。

至於一眾汽車股中，認為哪一隻可以值得看好？他指出會較看好吉利汽車（0175），一方面吉利在一眾本土品牌中具優勢，同時回歸A股上市亦有正面作用，以及9月銷售按年增長11%，均為吉利的利好因素。

除了汽車生產商外，陳偉聰亦看好從事經營4S店的永達汽車（3669）。他指出永達主要從事豪華汽車品牌銷售，當中以寶馬品牌佔其銷售最大；早前寶馬已公布在今年第3季，在內地銷售按年增長31%，為歷來最大增幅。

溫傑料車股難有再上升空間

近期屢創新高的比亞迪，成為市場人士焦點。光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，比亞迪擁有多項利好因素，包括旗下的新能源汽車「漢」，及刀片電池產品的消息，以及來自比亞迪電子（0285）的盈利貢獻；又指出比亞迪股價上揚，不少投資者感到高興。

溫傑進一步指出，即將舉行的中共十四大五中全會，提供不少概念，新能源汽車屬其中之一，此因素已觸發比亞迪股價從先前的70﹑80元，攀升至130元，周四（15日）早上更故破140元。他明言比亞迪股價在140元水平讓他卻步，可是若投資者本身早已持貨，可以考慮定下止賺位，讓利潤再滾存。

雖然汽車股擁有不少利好因素，如內地汽車銷售已在今年4月時見底，但是整體而言汽車股再難太大上升空間，並以吉利近日股價走勢作例子，認為已將銷量這因素反映。

溫傑亦有談及永達，指出只要整體汽車銷量理想，經營4S店的汽車銷售商定可受惠，不排除該類股份可後發而先；並指出若永達股價回落至10元水平，可以考慮吸納。