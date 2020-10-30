科技股領漲美股　Alphabet和亞馬遜三季度財報漲幅突出

美股10月29日收高，科技股領漲，亞馬遜、谷歌母公司Alphabet都公佈了較好的第三季度財報。

截至10月29日美股收盤，道指漲139.16點，報26659.11點；納指漲180.72點，報11185.59點；標普500指數漲39.08點，報3310.11點。臉書（Facebook）、蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌等科技股普漲。

10月29日，谷歌母公司Alphabet發佈了截至9月30日的2020財年第三季度財報。報吿顯示，Alphabet第三季度總營收為461.73億美元，比2019年同期的404.99億美元增長14%，不計入匯率變動的影響為按年增長15%；按照美國通用會計準則，Alphabet第三季度淨利潤為112.47億美元，比2019年同期的70.68億美元增長59%。

科技公司較好的三季度財報給動盪的美國帶來支撐。（路透社）

當日，亞馬遜也在美股盤後公佈該公司第三季度財報，營收大漲37%。財報公佈後，亞馬遜股價盤後漲逾1%。該公司股價10月29日收漲1.52%，報3,211.01美元。亞馬遜股價2020年上漲了74%，在五大科技巨頭中表現最好。

財報顯示，亞馬遜三季度每股收益12.37美元，2019年同期4.23美元，市場預期7.17美元；營收961億美元，2019年同期699.81億美元，市場預期926.67億美元。亞馬遜雲計算部門AWS本季度銷售額為116億美元，按年增長29%，符合分析師的普遍估計。該部門的運營收入為35.4億美元，高於市場預期的34.5億美元。財報還顯示，該公司的「其他」業務類別（主要由廣吿業務組成）營收為54億美元，按年增長51%。包括Prime會員在內的訂閲服務營收按年增長33%，達到65.8億美元。